NHN, 한게임 바둑 페스티벌 개최...27일부터 예선

AI 핵심 요약beta
- NHN이 22일 한게임 바둑 페스티벌 개최를 발표했다
- 온라인 예선은 27일부터 11월 9일까지 진행된다
- 본선은 11월 28일 열리며 총상금은 2100만원이다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NHN이 웹보드 게임 '한게임 바둑&오목' 이용자를 대상으로 한게임 바둑 페스티벌(HBF)을 개최한다.
온라인 예선은 27일부터 11월 9일까지 진행되며, 본선은 11월 28일 서울 성수동 에스팩토리 D동에서 열린다.
행사는 기력별로 겨루는 '19줄 대회'와 프로기사와 직접 대국하는 '프로기사 다면기 이벤트'로 구성된다. 참가 대상은 만 19세 이상이다.
19줄 대회 온라인 예선은 PC와 모바일 게임 내 HBF 페이지에서 신청 후 19줄 승강급 대국을 통해 진행된다. 최강부·중급부·초급부 3개 부문에서 각 상위 32명씩 총 96명이 본선에 진출한다.
본선은 최강부는 호선 개인전, 중급부와 초급부는 접바둑 팀전으로 진행된다. 총상금은 2100만원이며 최강부 우승자에게는 150만원, 중급부와 초급부 우승팀에게는 각 200만원이 지급된다.
프로기사 다면기 이벤트는 바둑 팬이 프로기사와 대국할 수 있는 체험형 프로그램이다. 고윤서, 윤라은 프로기사가 참여한다.
27일부터 11월 9일까지 게임 내 HBF 페이지의 '다면기 이벤트' 탭에서 신청할 수 있으며 신청자 중 추첨을 통해 16명을 선정한다. 본선 참가자에게는 11월 23일 확정 안내가 발송된다.
오상민 NHN 클래식웹보드사업그룹장은 "HBF는 오랜 시간 한게임 바둑을 아껴주신 이용자분들께 감사의 마음을 담아 준비한 선물"이라며 "1999년부터 지금까지 함께해 주신 분들은 물론 바둑을 좋아하는 모든 분들이 온·오프라인에서 마음껏 즐길 수 있는 축제로 만들겠다"고 밝혔다.
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