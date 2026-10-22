증평군, 보강천 일대 92만㎡ 물순환 체계 개선 추진

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[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 증평군이 보강천 일대 92만㎡를 대상으로 물순환 체계 개선을 위한 종합계획 수립에 착수했다.

군은 22일 군청 재난안전상황실에서 기후에너지환경부 공모사업인 '물순환 촉진구역 지정사업'의 지역협의체 회의를 열고 종합계획 수립 방향을 논의했다고 밝혔다.

증평군청.[사진=뉴스핌DB]

지난 6월 사업 대상지로 선정된 증평군은 제천시, 천안시, 군산시와 함께 사업을 추진하고 있다. 선정된 4개 지자체 가운데 지역협의체 회의를 개최한 것은 증평군이 처음이다.

이날 회의에는 기후에너지환경부와 충북도, 한국수자원공사 관계자, 관련 전문가 등이 참석해 지역협의체 운영계획과 사업 제안내용 검토 결과를 공유하고 지역 여건을 반영한 물순환 개선 방안을 논의했다.

사업 대상은 보강천 일대 약 92만㎡다. 군은 송산저류지 구조 개선과 기존 시설물 활용, 신규 시설 설치 등을 통해 물순환 기능을 강화할 계획이다.

이수·친수 기능과 주민 여가시설을 연계하고 훼손된 수계를 복원하는 한편 친환경 기반시설도 확충할 방침이다. 이를 통해 기후변화에 따른 가뭄과 홍수 등 물 관련 재해에 대응하고 지속 가능한 물순환 환경을 조성한다는 구상이다.

종합계획은 기후에너지환경부 주관으로 수립된다. 군은 지역협의체 회의를 정기적으로 열어 현장 여건과 주민 의견을 계획에 반영하고 구체적인 사업 추진 방안을 마련할 예정이다.

이재영 군수는 "관계기관과 전문가가 함께 종합계획 수립에 나선 만큼 군민이 체감할 수 있는 지속 가능한 물순환 환경을 조성하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com