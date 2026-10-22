NH농협금융, 사회적기업 제품 1000세트 기부…화천 아동 지원

AI 핵심 요약beta
- NH농협금융은 22일 화천 초등학생에게 사회적기업 제품을 기부했다
- 발달장애인 고용기업의 쿠키·문구류 1000세트를 지원했다
- 화천 11개 학교에 전달해 취약계층 일자리와 농촌 상생을 도모했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
영천·순천 이어 '농심천심' 상생 릴레이
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = NH농협금융이 사회적기업 제품 구매와 농촌지역 아동 지원을 연계해 취약계층 일자리 창출과 지역사회 상생에 나섰다.
NH농협금융은 강원도 화천교육지원청에서 지역 초등학생을 위한 사회적기업 구매물품 기부 행사를 진행했다고 22일 밝혔다.
이번 행사는 지속가능한 농업·농촌 구현을 위한 '농심천심(農心天心) 운동'의 일환으로 마련됐다. 지난 7월 경북 영천, 9월 전남 순천에 이어 화천에서 세 번째 상생 릴레이를 이어갔다. 금융지주와 은행, 증권 등 그룹 계열사가 함께 참여했다.
NH농협금융은 발달장애인 근로자를 고용하는 사회적기업에서 생산한 물품을 초록우산 강원지역본부를 통해 화천군 초등학생들에게 전달했다.
NH농협금융지주가 마련한 수제쿠키 500세트와 NH투자증권이 후원한 문구류 500세트 등 총 1000세트가 화천지역 11개 초등학교에 전달될 예정이다.
이번 기부는 사회적기업 제품 구매를 통해 취약계층의 일자리 창출을 지원하는 동시에 저출산과 지방소멸 위기를 겪는 농촌지역 아동을 돕는다는 데 의미가 있다. 농협금융은 이를 통해 상생·포용금융을 실천한다는 방침이다.
peterbreak22@newspim.com