NH농협카드, 정수빈 LPBA 첫 우승 기념…4000명에 치킨 증정

AI 핵심 요약beta
- NH농협카드는 20일 정수빈 선수 LPBA 첫 우승 기념 이벤트를 진행했다
- 추첨으로 고객 4000명에게 치킨 세트를 증정한다
- 31일까지 NH pay 가입 고객은 카드 결제로 응모할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협카드는 프로당구팀 'NH pay' 소속 정수빈 선수의 여자프로당구(LPBA) 첫 우승을 기념해 고객 4000명에게 치킨 세트를 증정하는 이벤트를 진행한다고 20일 밝혔다.
정수빈 선수는 LPBA 2026~2027시즌 4차 투어에서 정상에 오르며 데뷔 4년 만에 첫 우승을 거머쥐었다. NH농협카드는 정 선수의 의미 있는 첫 승을 고객과 함께 축하하고자 이번 행사를 기획했다.
데뷔 4년 차 첫 우승을 기념하는 의미를 담아 추첨을 통해 총 4000명에게 'BBQ 황금올리브치킨+콜라 1.25L 세트'를 증정한다.
참여하려면 NH pay 이벤트 페이지에서 '정수빈 선수 응원하기' 버튼을 누르고 행사 기간 내 NH농협카드로 온·오프라인에서 1건 이상 결제하면 된다. 응모 시점과 관계없이 이벤트 기간 내 결제 건 전체가 인정된다.
이벤트는 오는 31일까지 진행된다. NH농협 개인 신용·체크카드를 보유한 NH pay 가입 고객이라면 누구나 참여할 수 있다. 단, BC·선불·기프트·기업카드 및 NH머니는 제외된다.
자세한 내용은 NH pay 앱과 NH농협카드 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
NH농협카드 관계자는 "정수빈 선수의 LPBA 첫 우승이라는 뜻깊고 기쁜 소식을 고객분들과 함께 나누고자 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 스포츠 마케팅과 연계해 고객들에게 유쾌한 즐거움과 실질적인 혜택을 드릴 수 있는 다양한 이벤트를 지속 선보이겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com