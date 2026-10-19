NH농협카드, 전월 실적 없이 온라인 2% 적립 'zgm Easy카드' 출시

AI 핵심 요약beta
- NH농협카드는 19일 무실적형 비대면 전용 zgm Easy카드를 출시했다
- 국내 온라인 결제 2%, 오프라인·해외 결제 1%를 적립했다
- 모바일 카드 연회비는 1만8000원, 월 적립한도는 10만 포인트다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
비대면 발급 전용…모바일전용 카드 연회비 1만8000원
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협카드는 전월 이용 실적 조건 없이 국내 온라인 결제 시 2%, 국내 오프라인과 해외 결제 시 1%의 NH포인트를 적립해 주는 비대면 발급 전용 신용카드 'zgm Easy카드'를 출시했다고 19일 밝혔다.
'zgm Easy카드'는 복잡한 혜택 조건에 피로감을 느끼는 소비 트렌드를 반영해 기획된 상품이다. 전월 실적 조건과 세부 이용 조건을 없애 고객의 부담을 덜었으며, 스마트폰을 통해 간편하게 발급받을 수 있도록 편의성을 높였다.
주요 혜택으로는 국내 온라인 결제 이용 시 2%의 NH포인트를 적립해 주며, 국내 오프라인 결제와 해외 온·오프라인 결제 시에는 1%를 적립해 준다. 월 통합 적립 한도는 최대 10만 NH포인트다. 적립된 NH포인트는 농협 계열사 이용은 물론 현금화와 다른 포인트 전환 등 다양한 방식으로 활용할 수 있다.
또한 실물 카드보다 모바일 간편결제를 선호하는 실속형 소비자의 생활방식에 맞춰 연회비 선택의 폭도 넓혔다. 실물 카드 없이 발급되는 모바일전용 카드의 연회비는 국내전용과 국내외겸용(마스터카드) 모두 1만8000원이다. 실물 카드로 발급받으면 국내전용과 국내외겸용 모두 2만4000원이다.
자세한 내용은 NH pay와 NH농협카드 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
NH농협카드 관계자는 "최근 고물가 영향으로 복잡한 조건 없이 직관적인 혜택을 제공하는 무실적형 상품에 대한 수요가 크게 늘고 있다"며 "'zgm Easy카드'는 비대면 채널의 이용 편의성과 포인트 혜택을 결합해 고객이 쓸 때마다 쉬운 혜택을 체감할 수 있도록 기획한 만큼 앞으로도 고객 친화적인 상품을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.
NH농협카드 관계자는 "최근 고물가 영향으로 복잡한 조건 없이 직관적인 혜택을 제공하는 무실적형 상품에 대한 수요가 크게 늘고 있다"며 "'zgm Easy카드'는 비대면 채널의 이용 편의성과 포인트 혜택을 결합해 고객이 쓸 때마다 쉬운 혜택을 체감할 수 있도록 기획한 만큼 앞으로도 고객 친화적인 상품을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com