900년 세월 품은 청주 압각수, 천연기념물 지정 기념행사

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22일 중앙공원서 개최…오후 7시부터 국가유산 미디어아트도 선보여

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 약 900년 동안 청주의 역사를 지켜온 은행나무 '압각수'가 천연기념물 지정을 계기로 시민들에게 역사적 가치를 알린다.

청주시는 22일 중앙공원 압각수 일원에서 국가유산청과 함께 천연기념물 지정 기념행사를 연다고 밝혔다.

청주 중앙공원에 자리한 압각수. [사진=청주시] 2026.10.22 baek3413@newspim.com

지난 2월 12일 천연기념물로 지정된 압각수는 옛 청주읍성 내 청주관아 터에 자리한 은행나무다. 높이 20.5m, 가슴높이 둘레 8.5m로, 고려 말부터 청주의 역사와 함께해 온 자연유산이다.

압각수에는 고려 공양왕 2년인 1390년 목은 이색 등이 청주 옥에 갇혔을 당시 큰 홍수가 나자 나무에 올라 목숨을 구했다는 이야기가 전해진다. 조선시대 지리서인 '신증동국여지승람'을 비롯해 '동사강목', '필원잡기' 등에도 관련 기록이 남아 있다.

이날 행사에는 신병대 청주부시장과 황권순 국가유산청 자연유산국장, 시의원, 유관기관 관계자, 시민 등 50여 명이 참석한다. 축하공연과 압각수 소개 영상 상영, 관리단체 지정서 전달, 유공자 표창 등이 진행된다.

기념행사에 이어 오후 7시부터 10시까지는 청주시의 '2026 국가유산 미디어아트'가 펼쳐진다. 디지털 기술을 활용해 청주의 국가유산에 담긴 역사와 이야기를 빛과 영상으로 구현한다.

청주시는 압각수를 체계적으로 보존·관리하는 한편, 시민들이 자연유산의 역사적 의미를 체감할 수 있도록 활용 방안도 마련할 계획이다.

신병대 부시장은 "압각수의 천연기념물 지정은 청주의 역사·문화적 가치를 확인하는 일"이라며 "소중한 자연유산을 보존하고 시민들이 그 가치를 함께 누릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com