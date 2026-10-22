폴라리스세원, 폴라리스우노 경영권 '루멘스바이오스'에 이전 계약

AI 핵심 요약beta
- 폴라리스세원은 22일 폴라리스우노 경영권 이전 계약을 체결했다
- 구주와 전환사채를 루멘스바이오스에 총 573억원에 양도했다
- AI 중심 사업 재편과 유동성 확보를 위해 투자자산을 매각했다
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투자자산 회수해 유동성·재무안정성 강화
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자 = 자동차 공조부품 전문기업 폴라리스세원이 폴라리스우노 경영권을 루멘스바이오스에 이전하는 계약을 체결했다고 22일 밝혔다.
폴라리스세원은 보유 중인 폴라리스우노 구주 190만주와 폴라리스투자조합이 보유한 전환사채(CB)를 루멘스바이오스에 양도한다. 총 거래금액은 약 572억7500만원으로 구주 매각대금은 약 137억7500만원, 전환사채 매각대금은 435억원이다.
이번 거래는 폴라리스그룹이 추진하는 인공지능(AI) 중심 사업구조 재편과 선택과 집중 전략의 일환이다. 그룹은 폴라리스우노의 경영권을 새로운 경영주체에 이전하고 기존 소프트웨어 경쟁력을 기반으로 AI 에이전트, 산업용 비전 AI, 피지컬 AI 등 미래 성장사업에 역량을 집중할 계획이다.
거래는 오는 12월 11일 잔금 지급 등 종결 절차를 거쳐 진행될 예정이다. 최대주주 변경은 이후 관련 절차에 따라 이뤄질 예정이다.
폴라리스세원은 이번 투자자산 매각을 통해 현금 유동성을 확보하고 재무적 유연성을 높인다는 방침이다. 대내외 경영환경 변화에 대응할 수 있는 재무 여력을 확보하는 동시에 향후 신규 투자 기회에도 대응한다는 계획이다.
폴라리스우노는 가발용 합성사와 화학소재 사업을 영위하고 있다. 지난해 연결기준 매출액 1018억원, 영업이익 78억원을 기록했다.
매수인 루멘스바이오스가 속한 로아앤코그룹은 반도체 장비와 첨단소재, 자동차 전장 등 제조업 중심의 사업 포트폴리오를 보유하고 있다. 폴라리스그룹은 폴라리스우노가 제조·소재 분야 사업 경험을 보유한 새로운 경영주체 아래 글로벌 사업 확대를 추진할 수 있을 것으로 보고 있다.
폴라리스세원은 이번 거래 이후에도 폴라리스우노 지분 약 400만주를 보유할 예정이다. 경영권 이전을 통해 투자자산 일부를 회수하는 동시에 잔여 지분을 유지한다는 방침이다.
폴라리스그룹 관계자는 "이번 거래는 폴라리스우노의 제조 경쟁력과 글로벌 사업 기반을 새로운 경영주체 아래 발전시키는 동시에 그룹 차원의 사업 포트폴리오를 효율화하기 위한 전략적 결정"이라며 "폴라리스세원은 투자자산 회수를 통해 재무안정성과 유동성을 강화하고, 불확실한 경영환경에 대비하면서 미래 성장기회에 유연하게 대응할 수 있는 기반을 마련할 것"이라고 말했다.
한편 폴라리스그룹은 폴라리스오피스와 폴라리스AI핸디의 문서·협업 소프트웨어에 AI 기술을 접목하는 한편 폴라리스AI를 중심으로 산업용 비전 AI와 휴머노이드 로봇 등 피지컬 AI 분야로 사업 영역을 확대하고 있다.
winter1004@newspim.com