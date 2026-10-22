기아 EV6 GT, 독일 전기차 평가 1위…테슬라·BYD·지커 제쳤다

AI 핵심 요약beta
- 기아는 22일 EV6 GT가 독일 전문지 평가에서 종합 1위를 차지했다고 밝혔다
- EV6 GT는 고출력 전기차 5종 평가에서 테슬라 모델Y를 제치고 585점을 기록했다
- 안전성·파워트레인·주행성능에서 최고점을 받고 가장 짧은 제동거리를 기록했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기아의 고성능 전기차 'EV6 GT'가 독일 자동차 전문지의 비교 평가에서 테슬라 모델 Y 퍼포먼스와 중국 전기차 브랜드들을 제치고 종합 1위를 차지했다.
기아는 22일 독일 자동차 전문지 '아우토 모토 운트 슈포트'가 실시한 고출력 전기차 5종 비교 평가에서 EV6 GT가 총점 585점으로 1위에 올랐다고 밝혔다.
테슬라 모델 Y 퍼포먼스는 576점으로 2위에 올랐으며 지커 7GT(569점), 폴스타 4(531점), BYD 씨라이언 7(508점)이 뒤를 이었다.
EV6 GT는 차체와 안전성, 편의성 등 총 7개 평가 항목 가운데 안전성(89점), 파워트레인(105점), 주행성능(96점) 등 3개 부문에서 최고점을 받았다.
특히 시속 100km에서 정지하는 제동 시험에서 냉간 34.5m, 열간 33.5m를 기록하며 비교 차량 중 가장 짧은 제동거리를 보였다. 주행성능에서는 테슬라 모델 Y 퍼포먼스보다 20점 높은 점수를 기록했다.
평가 매체는 EV6 GT의 조향 성능과 주행 안정성을 높이 평가하며 가상 변속 기능과 드리프트 모드를 차별화 요소로 꼽았다. 기아 관계자는 "앞으로도 차별화된 전동화 주행 경험과 상품성을 제공하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com