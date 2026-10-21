"경찰차도 전기차 시대"…기아, PV5·EV5 순찰차 콘셉트 선보여

AI 핵심 요약beta
- 기아는 21일 전기차 기반 순찰차 콘셉트카 2종을 공개했다
- PV5 순찰차는 넓은 공간과 저상 플로어로 편의성을 높였다
- EV5 순찰차는 965리터 적재공간과 장비 보관 기능을 갖췄다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기아가 전기차 기반 순찰차 콘셉트카 2종을 선보이며 경찰차 전동화 시장 공략에 나선다.
기아는 21일부터 24일까지 인천 송도컨벤시아에서 열리는 '2026 국제치안산업대전'에 참가해 'PV5 순찰차'와 'EV5 순찰차' 콘셉트카를 전시한다고 밝혔다.
PV5 순찰차는 넓은 실내 공간과 저상 플로어, 슬라이딩 도어를 활용해 경찰관의 승하차 편의성과 장비 운용 효율성을 높인 것이 특징이다. 다인원 수송과 다양한 치안 장비 적재도 고려했다.
EV5 순찰차는 965리터(SAE 기준)의 적재 공간을 확보했다. 별도의 러기지 보드를 적용해 경찰 장비와 물품을 효율적으로 보관할 수 있도록 설계했다.
기아는 경찰청과 협력해 개발한 PV5 기반 AI 순찰차도 지난 7월부터 서울경찰청 광역예방순찰대에서 실증 운영하고 있다. 해당 차량에는 4K급 AI 카메라 3대와 드론 스테이션이 탑재됐다.
기아 관계자는 "다양한 전기차와 목적기반차량(PBV) 라인업을 바탕으로 경찰과 공공부문의 요구에 부합하는 맞춤형 차량 솔루션을 지속 개발하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com