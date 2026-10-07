경찰, 21일 국제치안산업대전 개최…순찰로봇 현장 활용성 검증

AI 핵심 요약beta
- 경찰청과 인천시가 21일 KPEX 2026을 연다.
- 행사는 AI·로보틱스 기반 치안기술을 선보인다.
- 해외상담회·체험행사 등 40개 프로그램을 운영한다.
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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 경찰청과 인천시는 오는 21일부터 24일까지 나흘간 인천 송도컨벤시아에서 '제8회 국제치안산업대전(KPEX 2026)'을 개최한다고 7일 밝혔다.
올해 행사는 '인공지능(AI)과 로보틱스로 여는 K-치안의 새로운 시대'를 주제로 열린다. AI와 로봇 등 첨단기술을 활용한 치안 장비와 제품을 선보이고 실제 경찰 업무에 적용할 수 있는지 살펴본다.
별도로 마련한 '글로벌 로보틱스 특별관'에서는 순찰·경비·수색·재난 대응 로봇과 치안 드론 등을 전시한다. 현장 경찰관이 장비의 활용 가능성을 직접 평가하는 '순찰로봇 장비품평회'도 열린다.
품평회에는 순찰로봇 관련 7개 기업이 참여한다. 경찰관들은 제품을 직접 사용하며 성능과 사용 편의성, 안전성 등을 평가한다. 경찰청은 현장에서 나온 의견을 기업에 전달해 제품 개선과 후속 기술개발에 반영하도록 할 계획이다.
국내 치안기업의 해외 진출을 지원하는 프로그램도 마련했다. 22일에는 'KPEX 해외 경찰 수출상담회'와 'KOTRA 해외바이어 수출상담회'를 열어 해외 경찰기관과 치안·보안 분야 구매자를 국내 참가기업과 일대일로 연결한다.
지난해 행사에서는 633만 달러 규모의 수출계약이 체결됐다. 올해는 690만 달러 이상의 계약 체결을 목표로 구매·수출 협의를 위한 상담 기회를 확대한다.
공공기관 구매담당자와 참가기업 간 구매상담, AI·사이버보안 분야 학술회의와 세미나 등 총 40개 프로그램도 운영한다.
마지막 날인 24일에는 시민과 가족 단위 관람객을 위한 체험행사가 열린다. 순찰차·드론·스크린 사격 등 경찰장비와 경찰관 채용 과정에서 시행되는 순환식 체력검사를 체험할 수 있다.
박현수 경찰청 미래치안정책국장은 "현장의 경험과 기업의 혁신기술을 긴밀히 연결해 국민안전을 위한 치안기술을 발굴하고, 우수한 케이(K)-치안 제품이 세계시장으로 진출할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
calebcao@newspim.com