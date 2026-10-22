LG유플러스, 에릭슨과 기지국 장비 연결 거리 최대 3배 확대 기술 검증

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장거리 프론트홀 통신 품질 안정성 확인

장애 시 예비 장비 자동 전환 기술도 시험

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = LG유플러스가 에릭슨과 함께 기지국 장비 간 연결 거리를 기존 대비 최대 3배까지 늘리면서도 안정적인 통신 품질을 유지하는 기술을 검증했다. 이를 바탕으로 인공지능(AI) 기반 차세대 통신망 구축에 나설 계획이다.

LG유플러스는 에릭슨과 장거리 프론트홀(Front-haul) 기술 검증을 완료했다고 22일 밝혔다.

프론트홀은 기지국에서 안테나 역할을 하는 무선장비(RU)와 데이터를 처리하는 분산장비(DU)를 연결하는 구간이다. 최근 통신업계에서 주목받는 AI 기반 무선접속망(AI-RAN)과 클라우드 기반 네트워크를 구현하기 위한 핵심 기술로 꼽힌다.

LG유플러스 직원들이 서울 강서구 LG유플러스 마곡 사옥 내 장비실에서 장거리 프론트홀 기술을 소개하는 모습. [사진=LG유플러스]

이번 검증에서 LG유플러스는 에릭슨이 제공한 프론트홀 장비와 네트워크 자동화 기능을 활용했다. 자사 기지국 장비와의 연동성을 점검하고 장거리 연결 환경에서 통신 품질과 안정성을 시험했다.

그 결과 기지국 장비 간 연결 거리를 기존 대비 최대 3배까지 확대하면서도 안정적인 통신 품질을 유지할 수 있음을 확인했다.

장애 발생 시 예비 장비로 자동 전환하는 'DU 이중화' 기술도 함께 검증했다. 특정 장비에 문제가 생기더라도 다른 장비가 역할을 이어받도록 해 통신망 운영의 안정성을 높이는 기술이다.

LG유플러스는 이를 통해 네트워크 운영 과정에서 사람의 개입을 줄이고 운영 효율을 높일 수 있는 가능성을 확인했다고 설명했다.

이번 검증은 기존 통신 설비를 활용하면서 차세대 네트워크 도입에 필요한 기술을 시험했다는 점에서도 의미가 있다. LG유플러스는 기존 인프라를 기반으로 AI-RAN과 클라우드 네트워크를 구현하는 방안을 검토하고 있다.

LG유플러스는 앞으로 실제 네트워크 환경에서 프론트홀과 자동화 기술에 대한 추가 실증을 진행할 계획이다. AI가 네트워크 상태를 분석하고 운영을 지원하는 자율 네트워크 구축에 필요한 기술 확보에도 나선다.

flurry327@newspim.com