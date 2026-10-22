[오늘의 국감일정] 법사위·정무위·재경위 등 10개 상임위 - 10월 22일

AI 핵심 요약beta
- 국회가 22일 법사위 등 10개 상임위에서 국감을 실시했다
- 법사위는 대검찰청, 정무위는 금융 분야 종합감사를 진행했다
- 국방위는 사관학교 감사와 육군 5사단 현장시찰을 실시했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국회는 22일 법제사법위원회와 정무위원회, 재정경제기획위원회 등 10개 상임위원회에서 국정감사를 실시한다.
법사위는 이날 오전 10시 국회에서 대검찰청을 대상으로 국감을 진행한다.
정무위는 오전 10시 국회에서 금융 분야 종합감사를실시한다. 금융위원회와 금융감독원 등이 감사 대상이다.
재정경제기획위는 오전 10시 국회에서 재정경제부와 국가데이터처, 국세청, 관세청, 조달청을 대상으로 종합감사를 진행한다.
과학기술정보방송통신위원회는 오전 10시 국회에서 방송 분야 종합감사에 나선다. 방송미디어통신위원회와 소관 감사대상기관 전체, 방송미디어통신심의위원회를 감사한다.
국방위원회는 오전 10시 서울 육군사관학교에서 육군사관학교와 해군사관학교, 공군사관학교를 대상으로 국감을 실시한다. 오후 3시에는 육군 제5보병사단을 찾아 현장시찰을 진행한다.
행정안전위원회는 지방 1·2반으로 나눠 감사를 실시한다. 지방1반은 오전 10시 전남광주통합특별시청에서 전남광주통합특별시를 감사한 뒤 시청 감사 종료 후 광주경찰청과 전남경찰청을 감사한다.
지방2반은 오전 10시 제주도청에서 제주특별자치도를 감사하고 도청 감사 종료 후 제주경찰청에 대한 감사를 이어간다.
농림축산식품해양수산위원회는 오전 10시 국회에서 농림축산식품부 및 소관기관을 대상으로 종합감사를 실시한다.
산업통상자원중소벤처기업위원회는 오전 10시 국회에서 산업통상부 및 소관기관을 대상으로 종합감사를 진행한다.
보건복지위원회는 오전 10시 국회에서 한국노인인력개발원과 한국사회보장정보원, 한국보건복지인재원, 한국장애인개발원, 한국사회복지협의회, 국가아동권리보장원, 한국자활복지개발원, 중앙사회서비스원, 인구보건복지협회를 감사한다.
국토교통위원회는 오전 10시 인천국제공항공사에서 인천국제공항공사와 한국공항공사, 항공안전기술원, 국립항공박물관, 가덕도신공항건설공단을 대상으로 국감을 실시한다.
oneway@newspim.com