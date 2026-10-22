한경협·국가AI전략위, AI 데이터센터 기업 간담회 공동 개최

AI 핵심 요약beta
- 한경협과 국가AI전략위원회는 2일 AI 데이터센터 기업 간담회를 개최했다
- 양 기관은 인프라 확충과 반도체·전력 등 연관 산업 성장을 논의했다
- 기업들은 전력 공급과 국산 AI 반도체 적용 등 정책 지원을 요청했다
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인프라 확충·산업 성장 촉직 목적
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 한국경제인협회과 국가AI전략위원회가 인공지능(AI) 데이터센터 인프라 확충과 산업 성장을 촉진하기 위해 관련 기업들과 논의의 장을 연다.
한경협 AI혁신위원회와 국가AI전략위원회가 오는 11월 2일 오후 2시 서울 영등포구 FKI타워 컨퍼런스센터에서 '인공지능(AI) 데이터센터 산업 활성화를 위한 기업 간담회'를 개최한다.
이번 간담회는 AI 데이터센터 인프라 확충과 반도체, 전력, 냉각, 네트워크 등 연관 산업의 성장을 촉진하기 위해 마련됐다. 기업들의 현장 의견을 청취하고 필요한 정책 지원 과제 등을 논의할 예정이다.
하정우 국가인공지능전략위원회 부위원장, 김창범 한국경제인협회 부회장, 최동원 과학기술정보통신부 인공지능데이터정책관과 인프라·에너지·반도체·기자재 분야 주요 기업 임원들이 참석한다.
간담회는 데이터센터 인프라 확충과 관련 산업 성장을 위해 기업들의 현장 의견을 수렴하고 필요한 정책 지원 과제를 논의하기 위해 마련됐다. 인프라 신속 확충, 전력 공급 시기 조율, 국산 AI 반도체 적용 촉진, 전력·냉각 기자재 국산화 등이 주요 안건이다.
인프라·에너지·반도체·기자재 분야별로 각각 20분씩 기업 의견을 청취하는 비공개 세션이 진행된다. 양 기관은 수렴된 산업계 의견을 국가인공지능전략위원회의 전략 수립과 관계 부처의 정책 집행에 반영할 계획이다.
raul1649@newspim.com