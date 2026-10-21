대전교육청·시의회, 학교 CCTV 운영 지원 모색

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청과 시의회는 21일 대전문정중 CCTV 운영을 점검했다
- 참석자들은 학교별 시설 여건에 따른 탄력적 운영을 논의했다
- 학교 측은 노후 장비 교체와 유지·보수 예산 지원을 요청했다
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청과 대전시의회가 학교 내 CCTV 설치 의무화에 따른 현장 부담을 살피고 시설 여건을 반영한 탄력적 운영과 예산 지원 방안 마련을 모색했다.
21일 대전시교육청에 따르면 이날 시의회 교육위원회와 시교육청이 함께 대전문정중학교를 방문해 CCTV 설치·운영 현황을 점검하고 학교 현장의 애로사항을 청취했다.
이번 방문은 '초·중등교육법' 개정으로 학교 내 CCTV 필수 설치 장소가 지정됨에 따라 법 시행에 따른 현장 여건을 확인하고 실질적인 지원 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
이날 방문에는 이나영 시의회 교육위원장과 위원들, 오찬영 시교육청 기획국장 등 관계자들이 참석했다. 참석자들은 학교 측과 CCTV 운영 실태 및 개선 방안을 논의한 뒤 당직실 관제 설비와 교내 CCTV 설치 구역을 둘러봤다.
학교 측은 CCTV가 학교폭력 예방은 물론 사안 발생 시 객관적인 사실관계를 확인하는 데 중요한 역할을 한다고 설명했다. 다만 학교별 시설 여건을 고려한 탄력적인 설치·운영 기준이 필요하다며 노후 장비 교체와 유지·보수에 필요한 예산 지원을 요청했다.
대시교육청은 현장 의견을 바탕으로 학교의 재정 부담을 완화하고 CCTV 설치·운영의 실효성을 높일 수 있는 지원 방안을 검토할 방침이다.
오찬영 기획국장은 "학교 CCTV는 학교폭력 예방과 학생 안전 확보를 위한 중요한 안전 기반 시설"이라며 "학교 현장의 의견을 적극 반영해 설치·운영에 따른 재정 부담을 줄일 수 있는 단계적인 지원 방안을 마련하고 안전한 교육환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com