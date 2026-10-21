세종소방본부, 신세종빛드림본부 화재 예방 실태 점검

AI 핵심 요약beta
- 세종소방본부는 21일 신세종빛드림본부 화재 위험을 점검했다
- 소방본부는 중앙제어실 등 주요 시설 안전관리 실태를 확인했다
- 산불 방호설비와 부대시설을 살피고 대응체계 강화를 당부했다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종소방본부가 재난 대응체계 강화를 위해 지역 전력·열에너지 공급시설의 화재 위험 요인을 점검했다.
21일 소방본부는 이날 한국남부발전㈜ 신세종빛드림본부를 방문해 대형 화재 예방을 위한 현장 안전점검을 진행했다고 밝혔다.
이번 점검은 지역 에너지 공급의 핵심 시설을 대상으로 화재 취약 요인을 사전에 파악하고 관계기관 간 협력체계를 강화하기 위해 마련됐다.
신희범 소방본부장은 발전본부 관계자들과 중앙제어실, 소방펌프실, 주요 터빈동, 옥외 방호설비 등을 둘러보며 소방안전관리 실태를 확인했다.
특히 인근 산불에 대비한 방호설비와 최근 지상으로 재배치된 부대시설의 유지관리 상태를 살피고 현장 근무자들의 안전관리 관련 애로사항도 청취했다.
신 본부장은 "대규모 복합에너지 시설은 화재 발생 시 시민 생활 전반에 큰 영향을 미치는 만큼 철저한 예방 관리가 필수적"이라며 "빈틈없는 시설 관리와 유기적인 현장 대응체계를 바탕으로 안전한 세종시를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com