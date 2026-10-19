세종소방본부, '어린이 불조심 포스터' 공모전

AI 핵심 요약beta
- 세종소방본부가 19일부터 어린이 불조심 포스터 공모전을 진행했다
- 세종 거주 12세 이하 어린이가 4절 손그림 작품을 제출한다
- 전문가 심사를 거쳐 20명을 선정하고 12월 2일 결과를 발표한다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종소방본부가 어린이들의 화재 예방 의식을 높이고 불조심 문화 확산을 위한 공모전을 진행한다.
19일 세종소방본부에 따르면 소방본부는 이날부터 다음 달 20일까지 '2026년 어린이 불조심 포스터 그리기 공모전' 출품작을 접수한다.
공모 대상은 세종시에 거주하는 12세 이하 어린이(2014년생 이후 출생자)다. 참가자는 불조심을 주제로 한 4절 크기의 손 그림 포스터를 제출하면 된다. 작품은 세종북부소방서 또는 세종남부소방서 소방행정과를 방문해 접수하거나 우편으로 제출할 수 있다. 우편 접수는 마감일 소인분까지 인정된다.
전문가 심사를 거쳐 수상자 20명을 선정하며 대상과 금상 수상자에게는 세종시장상을, 은상 수상자에게는 한국화재보험협회 대전충청지역본부장상을 수여한다. 최종 결과는 오는 12월 2일 오후 4시 세종소방본부 홈페이지에 발표된다.
김경호 화재예방과장은 "어린이들이 그림을 그리며 불조심의 중요성을 자연스럽게 배우길 바란다"며 "이번 공모전에 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com