우리금융, 생산적·포용금융 1년 성과 점검…34조7000억원 집계

AI 핵심 요약beta
- 우리금융그룹은 21일 생산적·포용금융에 34조7000억원을 공급했다
- 생산적 금융 33조3000억원으로 연간 융자 목표를 조기 초과했다
- 내년 중소기업·지방기업 지원과 포용금융 구조 개선을 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
대기업·수도권 중심 탈피…내년 중소기업·지방 지원 및 포용금융 강화
임종룡 우리금융 회장 "생산적·포용금융 중소기업·지방 공급 확대"
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리금융그룹이 지난해 9월 '미래동반성장프로젝트'를 추진한 이후 1년간 생산적·포용금융으로 총 34조7000억원의 자금을 공급한 것으로 집계됐다.
우리금융그룹은 지난 20일 서울 중구 본사에서 임종룡 회장 주재로 주요 계열사 대표들이 참석한 가운데 '10월 첨단전략산업 금융협의회'를 열고, 지난 1년간의 성과 점검과 내년도 추진 계획을 공유했다고 21일 밝혔다.
앞서 우리금융은 지난해 9월 5년간 생산적·포용금융 80조원을 공급하겠다고 발표한 뒤, 올해 6월 목표 규모를 90조원으로 상향 조정한 바 있다. 프로젝트 시행 1년간 집행된 금액은 생산적 금융 33조3000억원, 포용금융 1조4000억원 등 총 34조7000억원으로 전체 목표의 38.5% 수준이다.
생산적 금융 융자 부문은 1~9월 27조2000억원이 공급되며 연간 목표(18조4000억원)를 조기 초과했다. 우리은행 공급액 26조6000억원 가운데 13조4000억원이 중소기업에 집행됐고, 이 중 5조1000억원은 비수도권 중소기업에 배정됐다.
같은 기간 투자 부문 집행액은 1조9000억원으로 집계됐다. 국민성장펀드를 통해 신안우이 해상풍력, 삼성전자 평택 반도체 라인, AI 반도체 리벨리온 등에 5000억원 이상이 실제 집행됐다. 우리자산운용의 그룹공동펀드도 이차전지·모빌리티 기업 등에 1777억원을 투입했다.
모험자본 공급도 확대하는 추세다. 우리투자증권은 태양광 기업 사모사채 인수 1000억원을 포함해 총 4661억원의 모험자본을 댔다. 이달 중 계열사 공동으로 비수도권 AI센터 대상 모험자본 투자를 집행할 계획이다.
포용금융은 9월까지 목표치(3조5000억원)의 80% 수준인 2조8000억원이 집행됐다. 우리은행은 서민금융 대표 상품인 새희망홀씨 대출로 6520억원을 공급했고, 연 7% 금리상한제를 운용해 약 9만명에게 이자 감면 혜택을 제공했다.
또한 '우리WON Dream 생활비대출'은 출시 6개월 만에 637억원이 집행됨에 따라 한도를 2000억원으로 증액하기로 했다. 우리금융저축은행은 햇살론·사잇돌대출 등 서민금융 4351억원을 공급했고, 우리미소금융재단은 126억원을 지원했다. 이와 함께 우리은행과 우리카드는 장기연체채권 약 2800억원을 소각해 1만2000여명의 신용 회복을 지원했다.
우리금융은 내년도 관리 방향으로 생산적 금융의 공급 규모 확대와 함께 중소·지방 기업 비중, 담보·보증 의존도 등 구조적 개선을 추진할 방침이다. 포용금융 역시 연체채권 소각과 고용·복지 연계 지원을 강화할 계획이다.
임종룡 우리금융 회장은 "지난 1년이 필요한 곳에 자금을 공급하는 데 집중한 시기였다면, 이제는 중소기업과 지역 비중 등 공급의 구조적 변화를 이끌어낼 수 있도록 내년 계획을 수립해야 한다"며 "진정성 있는 포용금융 공급을 꾸준히 늘려달라"고 당부했다.
eoyn2@newspim.com