스마일게이트 퓨처랩, 인디게임 축제 '비버롹스' 티켓 판매

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트 퓨처랩은 21일 비버롹스2026 티켓 판매를 시작했다
- 축제는 12월 18일부터 20일까지 서울 SETEC에서 열린다
- 올해는 심사 통과 100여 팀의 인디게임을 온오프라인 전시한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 스마일게이트 퓨처랩이 인디게임&컬처 페스티벌 '비버롹스 2026' 관람티켓 판매를 21일 시작했다. 축제는 12월 18~20일 서울 강남구 SETEC에서 열린다.
티켓은 통합 예약 플랫폼 NOL에서 구매할 수 있다. 21일부터 내달 1일까지 '슈퍼얼리버드' 기간에는 정가 1만5000원에서 5000원으로 할인 판매한다. 11월 2일부터 12월 17일까지 '얼리버드' 기간에는 1만원, 이후 현장판매에서는 정가에 판매한다.
비버롹스는 수도권 최대 규모 인디게임 축제로 개발자들이 자신의 게임을 선보이고 관람객과 직접 소통하는 행사다.
게이머뿐 아니라 게임 개발을 꿈꾸는 어린이와 청소년, 가족 등 다양한 관람객이 참여한다. 지난 4년간 23개국에서 개발한 611개의 인디게임을 전시했으며 누적 관람객은 4만4000여명이다.
올해는 심사를 통과한 100여 팀의 게임을 선보인다. 지난해 82개 팀보다 늘어난 최대 규모다. 오프라인 전시와 함께 온라인 전시도 12월 1~31일 진행된다.
오숙현 스마일게이트 퓨처랩 실장은 "비버롹스는 사흘 간의 무대에 그치지 않고 그 전후의 시간까지 설계해, 창작자가 다음 단계를 준비하는 과정에 계속 함께하는 행사"라며 "지금보다 공간도, 규모도 창작자를 지원하는 방식도 한 단계 넓혀 인디게임 창작 문화창달과 상업적 성과 모두 지원하겠다"고 말했다.
origin@newspim.com