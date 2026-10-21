온코닉 자큐보, 고지혈증약 아토르바스타틴 병용 근거 확보

AI 핵심 요약beta
- 온코닉테라퓨틱스는 21일 자큐보와 아토르바스타틴 상호작용 연구를 발표했다
- 연구진은 두 약물 병용 시 혈중농도가 단독 투여와 유사하다고 확인했다
- 연구 결과 아토르바스타틴 용량 조절이 필요하지 않은 것으로 나타났다
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아토르바스타틴 체내 노출 유사
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 온코닉테라퓨틱스는 위식도역류질환 치료제 '자큐보'(성분명 자스타프라잔시트르산염)와 고지혈증 치료제 아토르바스타틴의 약물상호작용을 평가한 연구가 국제학술지 'Drug Design, Development and Therapy'에 게재됐다고 21일 밝혔다.
이번 연구는 신원석 차의과학대 분당차병원 임상약리학과 교수 연구팀이 건강한 한국인 성인 24명을 대상으로 수행했다. 공개·고정순서·3기 반복투여 방식으로, 두 약물이 체내에서 일정한 농도를 유지하는 항정상태에서 상호작용을 평가했다.
참가자들은 1기에 아토르바스타틴 40㎎, 2기에 자큐보 20㎎, 3기에 두 약물을 함께 각각 하루 한 차례씩 5일간 투여받았다. 연구진은 각 기간의 혈중 농도를 비교·분석했다.
아토르바스타틴은 주로 간 대사효소 CYP3A4를 통해 대사되며, 자스타프라잔도 CYP3A 경로로 대사돼 병용 시 상호작용 여부를 확인할 필요가 있다.
연구 결과, 병용 투여 시 아토르바스타틴의 최고혈중농도와 체내 총 노출량은 단독 투여 대비 각각 98%, 103% 수준이었다. 활성 대사체인 '2-hydroxyatorvastatin'의 농도도 증가하지 않았다.
자큐보의 체내 총 노출량 역시 아토르바스타틴 병용 시 단독 투여와 유사한 수준으로 유지됐다.
대부분의 이상사례는 경증이었으며 모두 회복됐다. 중대한 이상사례나 이상사례로 인한 중도 탈락은 발생하지 않았다.
연구진은 이번 결과가 연구 조건에서 아토르바스타틴의 용량 조절이 필요하지 않음을 시사한다고 밝혔다. 또 칼륨경쟁적 위산분비억제제(P-CAB)와 스타틴 간 상호작용은 계열 전체보다 개별 약물의 특성에 따라 달라질 수 있다고 설명했다.
온코닉테라퓨틱스 관계자는 "위식도역류질환 환자 중 고지혈증 등 만성질환으로 여러 약을 함께 복용하는 경우가 많다"며 "두 약물을 병용할 때 의료현장에서 참고할 수 있는 약동학적 근거를 제시하는 데 의의가 있다"고 말했다.
sykim@newspim.com