캘러웨이 어패럴, 배우 유인영 참여 2026 FW 골프웨어 화보 공개

AI 핵심 요약beta
- 캘러웨이 어패럴은 21일 배우 유인영과 26FW 화보를 공개했다
- 화보는 레이어드 착장 중심의 퍼포먼스·골프앤데일리룩을 선보였다
- 컬렉션은 공식 홈페이지와 매장·온라인몰에서 순차 판매한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 골프웨어 브랜드 캘러웨이 어패럴이 배우 유인영을 모델로 발탁해 작업한 2026년 가을·겨울(FW) 시즌 의류 화보를 공개했다.
이번 화보는 'Play on, Stay Warm(플레이 온, 스테이 웜)'이라는 주제로 기획되었으며, 동절기 기온 저하에 대비해 여러 벌을 겹쳐 입는 레이어드(Layering) 착장 방식을 중점적으로 다뤘다.
화보에 수록된 의류 라인업은 목적에 따라 크게 두 가지 범주로 구성됐다. 필드 라운드 시 신체 활동성을 보조하기 위해 기능성 소재를 적용한 '퍼포먼스 룩'과, 일상복용 의류와의 호환성을 고려해 디자인된 '골프 앤 데일리 룩'으로 나뉘어 각기 다른 착장 예시를 제시한다.
공개된 주요 의상의 세부 제원을 살펴보면, 여성복 라인에서는 레이온 혼방 원사를 사용해 터치감을 높인 체크 패턴 가디건, 검은색(블랙) 계열의 하이넥 티셔츠, 주름(플리츠) 형태의 스커트를 결합한 스타일링이 포함됐다. 이와 함께 가을부터 겨울까지 이어지는 계절적 특성을 반영해 니트류, 다운 베스트(조끼), 경량 아우터, 중량감 있는 겨울용 아우터 등 다양한 방한용 상의 카테고리가 진열됐다. 제품의 전반적인 색상 배합은 오렌지, 크림, 베이지 등 따뜻한 계열의 색채와 블랙 색상을 혼용하여 적용했다.
실제 평소 골프를 즐기는 것으로 알려진 배우 유인영이 참여한 이번 2026 FW 컬렉션 화보 및 제품 상세 정보는 캘러웨이 어패럴 공식 홈페이지와 소셜 미디어 채널을 통해 순차적으로 공개된다. 해당 컬렉션 제품군은 전국에 위치한 캘러웨이 어패럴 오프라인 매장 및 공식 온라인 쇼핑몰을 통해 정식으로 판매가 진행된다.
ohzin@newspim.com