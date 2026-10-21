경남도, 공공기관 2차 이전·통합본사 유치 올인 전략 본격 가동

AI 핵심 요약beta
- 경남도는 21일 공공기관 2차 이전 대응전략을 발표했다
- 경남도는 핵심 공공기관 9곳과 발전공기업 통합본사 유치에 나섰다
- 부산·울산과 협력해 동남권 에너지산업 기반을 지키기로 했다
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지역별 산업 특성 반영한 전략 수립
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 공공기관 2차 이전과 발전공기업 통합본사 유치를 위한 대응 상황과 향후 전략을 내놨다.
조현준 경남도 균형발전본부장은 21일 도청 프레스센터에서 브리핑을 열고 "공공기관 2차 이전과 발전공기업 통합본사 유치는 경남의 성장동력과 국가균형발전에 직결된 과제"라며 "정부와 국회, 지역 정치권·경제계, 도민, 부산·울산과 협력해 유치 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.
먼저 정부의 공공기관 이전·통합 계획에 맞춰 핵심 기관 유치, 발전공기업 통합본사 유치, 부산·울산과의 공동 대응을 주요 과제로 제시했다.
도는 공공기관 2차 이전 대상 가운데 한국산업기술진흥원, 한국에너지기술평가원, 한국나노기술원, 한국환경공단, 한국건설기술연구원, 건설기술교육원, 한국마사회, 한국지식재산보호원, 한국저작권보호원 등 9곳을 집중 유치기관으로 정해 국토교통부에 전달했다.
유치 대상은 산업지원, 주택·건설, 관광 및 1차 이전기관 기능 연계 등 3개 분야로 나뉜다. 도는 조선·방산·원전·우주항공 등 지역 주력산업과 기존 혁신도시 이전기관과의 연계 가능성을 선정 기준으로 삼았다.
한국산업기술진흥원과 한국에너지기술평가원, 한국나노기술원은 경남의 제조업과 연구개발 기반을 활용할 수 있는 기관으로 분류했다. 한국환경공단과 한국건설기술연구원, 건설기술교육원은 산업단지 관리와 대규모 국책사업, 친환경 건설 분야에서 연계 효과가 있다고 판단했다.
한국마사회는 관광·레저산업과 지역경제 활성화 측면에서, 한국지식재산보호원과 한국저작권보호원은 경남에 이전한 한국저작권위원회와의 기능 연계 측면에서 유치 필요성을 제시했다.
발전공기업 통합본사 유치도 주요 현안으로 제시했다. 경남도는 발전 현장 접근성, 연구기관과의 협력, 기존 혁신도시 기반, 국가재정 효율성 등을 근거로 경남혁신도시가 통합본사 입지에 적합하다고 주장했다.
경남에는 두산에너빌리티와 유니슨, SK오션플랜트 등 발전·에너지 관련 기업과 한국전기연구원이 자리 잡고 있다. 삼천포와 하동지역은 석탄발전소 폐쇄 이후 에너지전환 사업과 연계할 수 있다는 점도 강조했다.
경남혁신도시에는 한국남동발전 청사와 업무 기반이 구축돼 있어 기존 시설을 활용하면 신규 청사 건립 비용과 통합 과정의 업무 공백을 줄일 수 있다는 게 도의 설명이다.
도는 지난 7월부터 발전공기업 통합본사 유치 서명운동을 진행해 12만 명이 넘는 서명을 정부에 전달했다. 경제계와 정치권, 시민사회가 참여하는 유치 활동도 이어가고 있다.
지난달에는 여야 경남 국회의원들과 공동성명을 발표했고 10월 1일에는 지역 국회의원과 지방의원, 경제계, 재경도민회, 도민 등 700여 명이 참여한 범도민 결의대회를 국회에서 열었다.
부산·울산과의 공동 대응도 추진한다. 경남은 조선·방산·원전·우주항공, 부산은 해양·금융·첨단산업, 울산은 친환경에너지·첨단 모빌리티를 중심으로 지역별 강점을 살린다는 구상이다.
도는 부산에 한국남부발전, 울산에 한국동서발전, 경남에 한국남동발전이 있는 점을 고려해 발전공기업 개편 과정에서 동남권 에너지산업 기반이 약화되지 않도록 공동 대응할 계획이다.
부울경 3개 시도는 지난 9월 공공기관 2차 이전과 초광역 협력을 강화하기로 공동 선언했다. 경남도는 이달 말 공식 실무협의회를 열고 핵심 공공기관 유치와 통합 대응 방안을 논의할 예정이다.
news2349@newspim.com