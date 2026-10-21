카카오, '카카오톡은 지금' 개편...이용자 의견 수렴 창구 신설

AI 핵심 요약beta
- 카카오는 21일 이용자 의견 창구를 신설하고 카카오톡 페이지를 개편했다
- 메시지 서식과 오픈채팅 알림 숫자 숨김 등 편의 기능을 추가했다
- 미니 이모티콘과 서브 디바이스 등록 기능도 개선하고 반영 사례를 공개했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
메시지 서식·오픈채팅 알림 기능 개선
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 카카오가 이용자 의견을 직접 수렴하는 창구를 신설하고 카카오톡의 메시지 편집과 알림 기능을 개선했다. 이용자들의 요구를 서비스에 반영하고 개선 과정을 공유해 소통을 강화한다는 방침이다.
카카오는 카카오톡의 변화 과정을 소개하는 '카카오톡은 지금' 페이지를 개편했다고 21일 밝혔다.
'카카오톡은 지금'은 카카오가 이용자와의 소통을 강화하기 위해 지난 8월 개설한 페이지다. 이번 개편으로 이용자가 카카오톡에 대한 의견을 직접 전달할 수 있는 기능이 추가됐다.
이용자는 페이지 하단의 입력란을 통해 서비스에 대한 의견을 작성하고 제출할 수 있다. 카카오는 이용자들의 제안을 반영한 서비스 개선 사례도 공개해 의견이 실제 서비스 변화로 이어지는 과정을 확인할 수 있도록 했다.
카카오톡 정기 업데이트를 통한 편의 기능도 추가됐다.
먼저 메시지 입력창에서 원하는 글자나 문구를 선택해 굵게, 기울임, 취소선, 목록 등 다양한 서식을 적용할 수 있도록 했다.
오픈채팅방에는 새 메시지 알림 숫자를 표시하지 않는 기능이 도입됐다. 채팅방 설정에서 '새 메시지 배지 표시'를 끄면 메시지가 도착해도 앱 아이콘과 하단 탭에 표시되는 숫자가 늘어나지 않는다.
미니 이모티콘 기능도 개선됐다. 미니 이모티콘 조합 탭에서 다양한 조합을 확인하고 채팅방에 바로 전송할 수 있다. 카카오톡의 보조 기기인 서브 디바이스로 휴대폰을 등록하는 기능도 추가됐다.
신규 기능은 카카오톡 26.9.0 이상 버전에서 이용할 수 있다.
카카오는 이용자 의견을 서비스 개선에 반영하는 '유저퍼스트' 활동도 이어가고 있다. 그동안 친구목록 펼치기·접기 기능 복원, 채팅방 폴더별 알림 설정 신설, 오픈프로필 생성 개수 확대, 채널 폴더 생성, 채팅 목록 사용자환경(UI) 개선 등을 진행했다.
카카오는 앞으로도 이용자 의견을 반영해 서비스를 개선하고, 그 결과를 공유하는 과정을 지속할 계획이다.
카카오 관계자는 "이용자의 목소리를 듣고 실제 서비스 개선으로 답하는 것은 물론, 무엇이 어떻게 달라졌는지 다시 알리는 과정도 중요하다"며 "앞으로도 이용자와 적극적으로 소통하고, 의견을 서비스 개선에 반영하는 과정을 꾸준히 공유해 더 나은 카카오톡 이용 경험을 만들어 나가겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com