카카오, '선물하기 큐레이터' 출시...상품 추천하면 수수료 지급

AI 핵심 요약beta
- 카카오는 14일 추천상품 구매에 수수료를 주는 서비스를 출시했다
- 이용자는 전용 링크를 블로그·유튜브·인스타그램 등에 공유할 수 있다
- 카카오는 12월까지 총 9% 수수료 프로모션을 진행한다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
선물하기 회원 누구나 참여
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 카카오가 이용자가 추천한 상품의 구매 실적에 따라 수수료를 지급하는 '선물하기 큐레이터' 기능을 도입했다고 14일 밝혔다.
지난 13일 출시된 '선물하기 큐레이터'는 이용자가 카카오톡 선물하기 상품을 외부 채널에 소개하고, 해당 링크를 통한 구매가 발생하면 일정 수수료를 지급받는 서비스다.
카카오톡 선물하기 회원이라면 누구나 참여할 수 있다. 이용자는 추천 대상 상품을 선택해 전용 링크를 생성한 뒤 블로그, 유튜브, 인스타그램 등 자신이 운영하는 채널에 공유하면 된다.
공유한 링크를 통해 발생한 구매가 수익 인정 조건을 충족하면 수수료가 지급된다. 큐레이터 전용 화면에서는 상품 추천 활동 실적과 수익 내역을 확인할 수 있다.
카카오는 서비스 출시를 기념해 오는 12월까지 총 9%의 수수료를 제공하는 프로모션을 진행한다. 다만 한정된 예산으로 운영돼 예산이 소진되면 수수료율이 변경될 수 있다.
향후에는 이용자가 추천할 상품을 쉽게 찾고 다양한 채널에 공유할 수 있도록 관련 기능을 확대할 계획이다.
flurry327@newspim.com