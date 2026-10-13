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"생수 주문해줘" 한 마디면 OK...카카오, 카톡에 에이전트 AI 심는다

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AI 핵심 요약

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  • 카카오는 13일 카카오톡을 이용자 대신 일 처리하는 AI 인터페이스로 전환했다
  • 카나나 스페이스를 통해 일정·검색·주문·결제 등을 음성으로 처리하게 했다
  • 카카오는 칸바스로 개인 에이전트 제작을 지원하고 커머스 수익화를 추진한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

에이전틱 AI '카나나 스페이스' 첫 공개, 12월부터 순차 이용
PC서 만드는 '나만의 에이전트 팀' 칸바스, 내년 상반기 카톡 연결
정신아 "파트너 설득에 시간 걸려"…수익화 열쇠는 커머스 에이전트

[용인=뉴스핌] 이승우 기자 = 카카오가 카카오톡을 대화하는 메신저에서 이용자를 대신해 일을 처리하는 '인공지능(AI) 인터페이스'로 바꾼다. 대화 맥락에 맞춰 일상과 업무를 돕는 에이전틱 AI를 카톡에 적용한다. 카톡 화면 어디서나 불러낼 수 있는 AI 어시스턴트와 이용자가 직접 에이전트를 만드는 서비스를 함께 선보였다.

지난해 '5000만의 AI 서비스'로 진화를 선언한 카카오 AI는 현재 1300만명가량의 가입자를 확보하며 자리 잡았다는 평가를 받고 있지만, 수익화라는 과제가 남았다. 카카오는 카카오톡 AI 수익화 성공의 키로 '커머스 에이전트'를 꼽힌다. 

카카오는 13일 경기 용인시 카카오 AI 캠퍼스에서 개발자 컨퍼런스 '이프 카카오(if(kakao)26)'를 열고 AI 어시스턴트 '카나나 스페이스(Kanana Space)'와 에이전트 제작 서비스 '칸바스(Kanvas)'를 처음 공개했다. 올해 행사 슬로건은 '모든 연결에 지능을'이다.

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 정신아 카카오 대표이사가 13일 경기 용인시 카카오 AI 캠퍼스에서 열린 '이프 카카오(if(kakao)26)' 컨퍼런스 키노트 세션에서 발표하고 있다. 2026.10.13 raul1649@newspim.com

이날 키노트 첫 연사로 나선 정신아 카카오 대표는 "카카오는 지난 15년간 세상의 모든 것을 연결한다는 목표 아래 카카오톡에서 친구와 동료, 가족을 연결하고 약속과 정산, 선물과 콘텐츠로 일상을 이어왔다"며 "이제 AI 기술로 다음 10년의 연결을 만들어 가겠다"고 말했다.

정 대표는 "매번 나를 새롭게 설명하지 않아도 카나나가 나를 기억하고 맥락에 맞게 응답하도록 하겠다"며 "같은 '주문해줘'라는 말도 상황에 따라 의미가 다르다"고 설명했다. 이어 "이용자의 의도를 이해하고 필요한 확인을 거쳐 안전하게 주문을 마무리할 때까지, 말 한마디로 이 과정이 자연스럽게 이어지도록 만들고 있다"고 덧붙였다.

◆ 손가락으로 쓸면 '라이언' 등장…한마디 하면 주문까지

카나나 스페이스는 화면을 눌러 쓰는 방식(GUI)에서 말로 요청하는 방식(AUI)으로 인터페이스를 바꾼 것이 특징이다. 카톡 어느 화면에서든 두 손가락으로 쓸어내리면 캐릭터 '라이언'이 나타나고, 이용자는 메시지 전송, 일정 관리, 웹 검색, 카톡 설정 변경 등을 요청하거나 일상 대화을 나눌 수 있다.

기본은 음성 모드다. 탄생 10주년을 맞은 라이언은 카나나 스페이스의 첫 번째 페르소나로 처음 목소리를 얻었다. 공공장소처럼 말하기 어려운 곳에서는 텍스트 모드로 바꿀 수 있고, 제스처 대신 화면에 떠 있는 플로팅 버튼으로 부를 수도 있다. 카카오는 라이언에 이어 다른 IP 캐릭터도 선보일 예정이다.

이날 김대년 카카오 디자인 총괄 성과리더는 이용자의 대화를 바탕으로 일정을 챙기는 카나나 스페이스 시연에 나섰다. "오늘 일정 알려줘"라고 하자 전날 밤 가족 단톡방에서 부탁받은 딸의 어린이집 하원 일정을 짚고 출발 시각까지 알려줬다. "생수 주문해줘" 한 마디로 이전에 주문했던 생수를 골라주고 사용 가능한 쿠폰까지 적용하는 등 주문부터 결제까지의 절차를 완결성 있게 준비했다. 

카카오는 카나나 스페이스를 주문·선물·예약·송금까지 처리하는 서비스로 키울 계획이다. 이용자가 AI에 맡길 범위를 직접 고르도록 할 계획이다. 서비스 이용 동의 단계부터 직접 선택하고 관리하는 방식이다. 사전 신청은 이날부터 받으며, 선정된 신청자는 12월 이후 순차적으로 이용할 수 있다.

김 리더는 "AI가 더 많은 일을 할수록 중요한 것은 사용자의 선택과 통제권"이라며 "메시지 전송이나 결제처럼 중요한 행동은 사용자가 직접 확인하고 최종 승인하는 구조로, AI는 과정을 돕지만 마지막 결정은 사용자에게 남겨둔다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 김대년 카카오 디자인 총괄 성과리더가 13일 경기 용인시 카카오 AI 캠퍼스에서 열린 '이프 카카오(if(kakao)26)' 컨퍼런스 키노트 세션에서 발표하고 있다. 2026.10.13 raul1649@newspim.com

◆ PC서 '나만의 에이전트 팀'…내년 카톡과 연결

카카오는 '나만의 에이전트 팀'을 만들어주는 칸바스도 공개했다. PC 기반 서비스로, 이용자가 필요한 에이전트를 말로 설명하면 도구와 기능을 묶어 에이전트 팀을 만들어준다. 에이전트는 이용자가 허용한 범위 안에서만 일하며, 이용자는 중요한 단계에서만 확인하면 된다.

정 대표는 서비스 칸바스를 직접 소개했다. "자율형 에이전트를 직접 설치하고 원하는 일을 하도록 설정하는 과정은 일반인에게 여전히 낯설고 어렵다"며 "카카오는 이 진입 장벽을 낮추고자 한다"고 말했다.

칸바스는 세 가지 요소로 구성된다. 작업 지침에 맞춰 스킬을 구성하고 로컬 메모리로 맥락을 기억하는 '코어 엔진', 평소 쓰는 웹 서비스와 접근 정보가 섞이지 않도록 에이전트마다 분리한 '브라우저', 인증·결제처럼 보안이 중요한 작업을 격리해 PC의 다른 영역에 영향을 주지 않게 하는 '샌드박스 실행 환경'이다. 

정 대표는 세금 신고와 연말정산 등에 칸바스를 활용할 수 있다고 했다. 흩어진 자료를 모아 관련 사이트에 입력하고, 이용자 확인을 거쳐 신고와 납부까지 진행하는 에이전트를 만들 수 있다는 설명이다. 직접 만든 에이전트는 다른 사람과 공유할 수도 있다.

카카오는 이르면 연내 소규모 비공개 베타 테스트(CBT)를 진행하고, 이용자끼리 에이전트를 공유하는 기능도 추가할 계획이다. 내년 상반기에는 다른 프레임워크로 만든 에이전트까지 카톡에서 쓸 수 있는 '개방형 에이전틱 AI 아키텍처'를 공개할 예정이다.

◆ "파트너 설득에 시간 걸려"…수익화 열쇠는 커머스 에이전트

카카오는 카카오 AI의 과제로 꼽히는 수익화 방안을 직접적으로 제시하진 않았지만, 커머스 에이전트가 중요한 열쇠가 될 전망이다. 외부 쇼핑·배달·예약 업체가 카카오톡 AI에 들어와야 하지만, 개별 업체 입장에서는 개발비용, 매출 배분 등 우려점이 있었다.

이에 대해 정 대표는 "파트너가 개발 리소스를 투입하고 기존 수익 구조를 고려하면서 실제 트래픽과 매출로 이어질 가능성을 확인하는 데 시간과 설득이 필요했다"며 "연결 방식을 다양화해 파트너가 더 쉽게 참여하고 사업적 가치를 빠르게 확인할 수 있어야 한다는 점을 체감했다"고 말했다.

카카오는 기존 서버 연동 방식에 더해, 격리된 클라우드 브라우저에서 AI가 이용자 대신 주문을 처리하는 방식을 추가한다. 파트너는 별도 개발 부담 없이 참여할 수 있고, 이용자의 인증 정보는 분리된 환경에서 보호된다.

카카오는 연말까지 카톡 AI 서비스 월간 활성 이용자(MAU) 1000만명을 확보한 뒤 2027년부터 수익화에 본격 나선다는 계획이다.

raul1649@newspim.com

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금융위·방미통위 내년 세종行...외교·안보 부처도 이전 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 외교부와 통일부, 국방부, 감사원, 경찰청, 공소청, 중대범죄수사청(중수청), 고위공직자범죄수사처(공수처) 등 주요 국가기관의 청사를 새로 지어 세종시로 이전한다. 수사·보안 등 업무 특성상 독립청사가 필요한 17개 기관, 공무원 6934명이 대상으로 2031년경 이전을 목표로 한다. 윤호중 행정안전부 장관은 13일 '2차 중앙행정기관 이전 관련' 브리핑에서 "신축 후 이전하는 기관으로는 외교부, 통일부, 국방부, 감사원, 경찰청, 공소청, 중수청, 고위공직자범죄수사처 등이 해당되며, 수사·보안 등 업무 특성에 맞는 최적의 시설을 마련하겠다"고 밝혔다. 윤 장관은 "독립청사와 특수시설이 필요한 17개 기관, 6934명은 업무 특성에 맞는 청사를 신축한 뒤 이전하겠다"며 "해당 기관들은 내년부터 청사 신축 작업을 시작하면, 2031년경에는 이전이 가능할 것으로 보고 있다"고 말했다. 윤호중 행정안전부 장관. [사진= 행정안전부] 이번 이전 대상은 수도권 소재 중앙행정기관 등 총 44개 기관, 공무원 정원 기준 9929명이다. 윤 장관은 "현재 수도권에 있는 총 142개의 행정기관을 대상으로 검토한 결과 국정 운영의 효율성을 위해 중앙부처는 모두 세종으로 이전하되 직접 대민서비스를 담당하는 소속기관은 이전 대상에서 제외했다"고 설명했다. 정부는 기관별 업무 특성과 청사 확보 여건에 따라 임차청사를 활용한 조기 이전과 독립청사 신축 후 이전 등 두 가지 방식으로 이전을 추진한다. 독립청사가 필요하지 않은 27개 기관은 2027년 중 단계적으로 세종으로 이전한다. 윤 장관은 "상반기에는 방송미디어통신위원회, 개인정보보호위원회, 원자력안전위원회, 국가인권위원회, 국가교육위원회, 재외동포청 등 6개 기관의 이전을 우선 추진하겠다"고 말했다. 이어 "하반기에는 금융위원회를 비롯해 각 부처 소속기관 및 각종 자문위원회 등 나머지 19개 기관의 이전을 추진하여 임차청사 활용 기관은 내년 안에 이전을 마무리하겠다"고 밝혔다. 법무부와 성평등가족부는 행복도시법 개정 시기에 맞춰 이전 시점을 결정할 계획이다. 다만 대통령비서실과 국가안보실 등 대통령 관련 기관은 이번 이전 일정과 별개로 검토한다. 윤 장관은 "대통령비서실, 국가안보실 등 대통령 연계기관의 이전은 대통령 집무실 완전 이전 시기 등을 고려하여 별도로 검토하겠다"고 말했다. [인포그래픽=챗GPT] 정부는 외교부와 통일부, 국방부, 법무부, 성평등가족부의 세종 이전을 위한 법 개정도 추진한다. 현행 행복도시법상 이들 5개 부처는 이전 제외기관으로 규정돼 있다. 정부는 국회와 협력해 해당 조항을 개정하고 이전에 필요한 예산을 확보할 방침이다. 윤 장관은 "국회와 긴밀히 협력하여 외교부, 통일부, 국방부, 법무부, 성평등가족부를 이전 제외기관에서 삭제하는 행복도시법 개정과 필요한 예산 확보를 추진하겠다"고 밝혔다. 이전 공무원과 가족의 정착을 위한 주거·교통 지원방안도 마련한다. 윤 장관은 "기관 이전은 공무원과 가족의 생활에 큰 변화를 가져오는 만큼, 충분히 소통하며 이전에 따른 어려움을 줄여 나가겠다"고 말했다. 이어 "중앙행정기관의 이전은 단순히 정부의 공간을 옮기는 데 그치는 일이 아니다"라며 "수도권 일극체제를 극복하고, 국토를 균형있게 활용하는 공간전략이자, 대한민국의 지속가능한 미래와 새로운 도약을 이끄는 성장전략"이라고 강조했다. 그러면서 "정부는 국민 불편을 최소화하면서 기관 이전과 업무방식 개선을 함께 추진하여, 행정수도 세종의 기능을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.   abc123@newspim.com 2026-10-13 14:12
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