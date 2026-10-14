카카오페이, 미적립 포인트 사후 적립 지원…첫 제휴사 CU 선정

AI 핵심 요약beta
- 카카오페이는 14일 결제 누락 멤버십 포인트 사후 적립 서비스를 출시했다
- 마이데이터 가입자는 CU 결제 내역 확인 후 포인트를 적립할 수 있다
- 카카오페이는 제휴 멤버십을 확대하고 알림 기능으로 이용 편의를 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
CU 시작으로 제휴처 확대 예정…카카오톡 알림으로 편의성 제공
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오페이가 결제 내역을 확인해 결제 당시 적립하지 못한 멤버십 포인트를 사후에 적립할 수 있는 '멤버십 사후 적립' 서비스를 출시한다고 14일 밝혔다.
이 서비스는 마이데이터에 연결된 결제 내역을 바탕으로 결제 당시 누락된 포인트를 사후 적립할 수 있도록 지원하며, 2200만명 이상의 카카오페이 마이데이터 가입자가 대상이다.
첫 제휴사는 CU로, 마이데이터를 연동한 이용자는 CU 편의점에서 카카오페이머니뿐만 아니라 신용·체크카드나 타 결제수단으로 계산했더라도 결제 내역 확인을 거쳐 CU멤버십 포인트를 사후 적립받을 수 있다.
카카오페이는 다양한 업종의 멤버십 브랜드들과 제휴를 논의 중이며, 향후 제휴처를 순차적으로 확대해 마이데이터 활용 범위를 실생활 혜택으로 넓혀갈 계획이다.
아울러 적립 가능한 제휴사 포인트가 확인되면 카카오톡 알림 메시지를 발송해 이용자가 혜택을 즉시 확인할 수 있도록 편의성을 높였다.
멤버십 사후 적립 서비스는 카카오페이 마이데이터 가입 후 카카오페이앱 또는 카카오톡 내 카카오페이홈 '멤버십' 탭에서 CU멤버십을 연동하면 이용 가능하다.
카카오페이 관계자는 "결제 수단과 관계없이 결제 시 놓치기 쉬운 혜택을 지원하고자 기획했다"며 "마이데이터 기반과 카카오톡 접근성을 활용해 결제 경험을 지속 개선하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com