카카오, 카카오톡 채널홈 개편...숏폼·카드형 콘텐츠 강화

AI 핵심 요약beta
- 카카오는 20일 카카오톡 채널홈과 소식 서비스를 개편했다
- 콘텐츠형 채널홈으로 소식과 숏폼을 격자형으로 제공했다
- 카드형 소식에 사진·동영상 최대 40개와 링크를 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
사진·영상 최대 40개 담는 '카드형 소식' 신설
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 카카오가 카카오톡 채널의 콘텐츠 탐색 기능을 강화하고 채널 운영자의 편의성을 높이기 위해 '채널홈'과 '소식' 서비스를 개편했다.
카카오는 업종과 운영 방식에 맞춰 채널을 구성할 수 있도록 새로운 채널홈 유형과 콘텐츠 작성 기능을 도입했다고 20일 밝혔다.
이번 개편으로 새롭게 추가된 '콘텐츠형 채널홈'은 채널에 게시된 소식과 숏폼 콘텐츠를 격자형 피드로 보여주는 것이 특징이다. 이용자는 관심 있는 콘텐츠를 선택한 뒤 화면을 위아래로 넘기며 해당 채널의 다른 소식과 숏폼을 연속해서 볼 수 있다.
채널 운영자는 기존 일반형과 콘텐츠형 중 하나를 선택할 수 있다. 프로필 사진과 소개글, 카테고리 등을 활용해 채널의 특성을 나타낼 수 있으며, 비즈니스 채널은 사진·동영상·색상으로 채널홈 배경을 꾸밀 수 있다.
이용자 편의성을 높이기 위한 바로가기 버튼도 지원한다. 채널 운영자는 쿠폰, 예약하기, 전화하기 등 제공하는 서비스에 맞춰 버튼을 구성할 수 있다.
콘텐츠 게시 방식도 다양해졌다. 새롭게 도입한 '카드형 소식'은 사진과 동영상을 최대 40개까지 첨부해 좌우로 넘겨볼 수 있는 기능이다. 콘텐츠와 관련된 링크와 위치 정보도 각각 1개씩 추가할 수 있다.
긴 글을 통해 상세한 정보를 전달하려는 운영자는 기존 '블로그형 소식'을 선택하면 된다. 카카오는 콘텐츠 편집과 미리보기, 발행 설정을 한 화면에서 진행할 수 있도록 작성 과정도 개선했다.
비즈니스 채널 전환 대상도 확대했다. 기존 사업자뿐 아니라 전문 자격을 보유한 개인도 심사를 거쳐 비즈니스 채널로 전환할 수 있다. 승인된 운영자는 새롭게 추가된 '경력 카드'를 통해 자신의 전문 분야와 경력을 소개할 수 있다.
황준연 카카오비즈니스 도메인 리더는 "채널의 콘텐츠를 더욱 풍성하게 소개하고, 다양한 소식을 편리하게 둘러볼 수 있도록 채널홈과 소식 화면을 개편했다"며 "앞으로도 파트너와 이용자들이 카카오톡 채널에서 편리하게 소통할 수 있도록 서비스를 고도화하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com