세종교육청, 14일 '세종교육온소식' 가을호 발간…현장·진로 정보 담아

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독서·학교생활·진로 콘텐츠 등 수록...내년부터 전자책 전환

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 교육 현장과 진로·독서 등 다양한 교육 정보를 담은 소식지 '세종교육온소식' 가을호를 발간하고 내년부터는 탄소중립 실천을 위해 전자책으로 전환한다.

13일 시교육청에 따르면 오는 14일 발간하는 '세종교육온소식' 2026년 가을호에 교육기자단과 교육감의 소통 대담, 독서 프로그램, 학교 현장 이야기, 진로 정보 등 교육공동체가 활용할 수 있는 다양한 콘텐츠를 담았다.

세종시교육청이 오는 14일 다양한 교육 활동과 유익한 정보를 담은 '세종교육온소식' 2026년 가을호를 발간한다. [사진=세종시교육청] 2026.10.13 vincent977@newspim.com

이번 가을호의 '밝힐, 온(On) 세종교육 돋보기' 코너에서는 '교육기자단이 묻고 교육감이 답하다'를 주제로 소통 대담을 소개한다. '청렴 세종교육'과 교육기자단이 전하는 세종미래고 세팍타크로부 이야기도 수록했다.

'세종교육 톺아보기'에서는 '세종 온동네 책바람'과 '세종 이도리더프로그램'의 팀별 활동을 비롯해 마을단위스포츠클럽 '동동동'의 킨볼·인라인·배구 활동을 다룬다. 부강초등학교의 작은학교 이야기와 온세종학교 소개를 통해 학교별 특색 있는 교육 현장도 전한다.

진로와 독서 관련 콘텐츠도 마련했다. '따뜻할, 온(溫) 앎과 삶' 코너에서는 자유전공학부를 소개해 학생과 학부모에게 진학 정보를 제공하고, '별별JOB담'에서는 재즈 피아니스트의 직업 세계를 살펴본다.

이와 함께 청소년의 시선으로 바라본 지속가능발전교육, '시를 읽고, 생각을 잇다', 정덕재 시인과의 만남 '토마토의 기분을 살펴 주세요' 등을 통해 진로 탐색과 독서에 도움이 되는 내용을 담았다.

'함께, 온 열린마당'에서는 우리 동네 이름의 유래와 한글놀이터·한글상점을 소개하고, '배움을 담은 우리말' 코너를 통해 우리말에 담긴 의미를 살펴본다. 무와 고등어를 활용한 요리법, 눈 건강 관리법 등 일상에서 활용할 수 있는 생활 정보도 제공한다.

가을호에는 주요 세종교육 소식과 세종시의회 소식, 창의융합교육축제 안내, 세종교육 영상 콘텐츠 등을 수록했다.

'세종교육온소식'은 시교육청 홈페이지와 카카오톡 채널에서 전자책으로도 확인할 수 있다. 카카오톡에서 시교육청 채널을 친구로 추가하면 소식지 안내를 받을 수 있다.

시교육청 관계자는 "탄소중립 실천과 디지털 기반 정보 제공 확대를 위해 내부터 종이 소식지를 전자책으로 전환할 계획"이라며 "전환 이후에도 홈페이지와 카카오톡 채널을 통해 교육공동체가 소식지를 편리하게 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com