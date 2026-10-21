네이버웍스, 국내 협업툴 모바일 이용 지표 9개월 연속 1위

AI 핵심 요약beta
- 네이버웍스가 21일 국내 협업툴 모바일 지표 1위를 9개월 연속 기록했다
- 3분기 월평균 사용자 30만2000명으로 2위보다 약 2배 많았다
- 네이버클라우드는 민간 경쟁력과 보안성을 앞세워 공공 도입을 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
중앙부처 18곳 도입 확정...공공시장 확대
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 네이버클라우드의 인공지능(AI) 업무 협업 플랫폼 '네이버웍스(NAVER WORKS)'가 국내 주요 협업툴 가운데 모바일 사용자 수와 총 사용 시간 등 주요 지표에서 9개월 연속 1위를 기록했다.
네이버클라우드는 데이터 분석 플랫폼 모바일인덱스의 조사 결과, 네이버웍스가 올해 1월부터 9월까지 국내 주요 협업툴 8종 가운데 월간 사용자 수와 활성 기기 수, 총 사용 시간 등에서 1위를 차지했다고 21일 밝혔다.
이번 조사는 네이버웍스, 카카오워크, 잔디, 두레이, 하이웍스, 플로우, 브리티 메신저, 브리티 메일 등 국내 기업이 개발한 협업툴 8종의 안드로이드·iOS 모바일 앱 이용 데이터를 기준으로 진행됐다. PC·웹 이용 데이터와 해외 협업툴은 조사 대상에서 제외됐다.
올해 3분기 네이버웍스의 월평균 사용자 수는 약 30만2000명으로, 2위 서비스(15만3000명)의 약 2배에 달했다. 월평균 총 사용 시간은 약 49만9000시간으로 2위(18만6000시간)보다 약 2.7배 많았다.
월평균 활성 기기 수도 약 56만6000대로 2위(40만8000대)를 앞섰다. 같은 기간 신규 설치 건수는 약 6만1000건으로 조사 대상 가운데 가장 많았다.
네이버클라우드는 네이버웍스의 경쟁력으로 직관적인 사용성과 AI 기술력, 보안성을 꼽았다. 메신저를 비롯한 다양한 업무 기능을 하나의 플랫폼에서 제공하고, 익숙한 사용자 환경을 통해 새로운 업무 도구 도입에 따른 학습 부담을 낮췄다는 설명이다.
공공기관을 위한 협업 기능도 강화하고 있다. 법무부와 우정사업본부, 해양경찰청 등 교대근무와 외근이 잦거나 사업장이 여러 지역에 분산된 기관에서 업무 인수인계와 일정 관리, 업무 기록 공유 등에 활용할 수 있도록 지원한다.
공공시장에서도 도입이 확대되고 있다. 네이버웍스는 지난 3월 행정안전부가 추진한 '온AI(지능형 업무관리 플랫폼)' 시범사업에서 행정안전부, 과학기술정보통신부, 식품의약품안전처의 공식 협업 플랫폼으로 선정됐다. 이후 조달청 등으로 도입이 이어지면서 현재 총 18개 중앙부처가 네이버웍스 도입을 확정했다.
네이버웍스는 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)을 획득한 서비스형 소프트웨어(SaaS) 형태로 행정망에 제공된다. 이를 통해 공공기관의 보안 요구에 대응하고 있다는 것이 회사 측 설명이다.
네이버클라우드 관계자는 "이번 분석 결과는 네이버웍스가 국내 협업툴 가운데 폭넓은 사용자 기반을 확보하고 있을 뿐 아니라 실제 업무 현장에서도 활발히 활용되는 플랫폼임을 보여준다"며 "민간에서 입증한 서비스 경쟁력과 공공기관에서 검증된 보안성, 사용 편의성을 바탕으로 더 많은 공공기관이 선택하는 협업 플랫폼으로 자리매김하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com