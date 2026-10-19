네이버클라우드, 기업용 '보안 자가진단' 서비스 출시…AI 보안 위험까지 점검

AI 핵심 요약beta
- 네이버클라우드는 19일 보안 자가진단 서비스를 출시했다
- 기업은 7개 영역 21개 문항으로 보안 현황을 점검할 수 있다
- AI 보안 위협 대응과 규제별 개선 방향도 무료로 안내한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
담당자 정보 입력 없이 무료 이용
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 네이버클라우드는 기업이 자사의 보안 현황을 온라인으로 점검할 수 있는 '네이버클라우드 보안 자가진단' 서비스를 19일 출시했다고 밝혔다.
보안 자가진단은 네이버클라우드의 클라우드·보안 기술과 운영 경험을 바탕으로 마련한 온라인 진단 서비스다. 기업 담당자가 설문에 응답하면 개선이 필요한 보안 영역과 대응 방향을 확인할 수 있다.
진단 항목은 네트워크 보안, 접근제어, 데이터 보호·암호화 등 7개 영역, 총 21개 문항으로 구성됐다. 특히 'AI 활용 환경 보안' 영역을 별도로 마련해 기존 인프라와 데이터 중심의 점검 범위를 인공지능(AI) 시스템까지 확대했다.
AI 활용 환경 보안 영역에서는 AI 자동화 공격에 대한 대응 체계와 임직원의 AI 서비스 이용 과정에서 발생할 수 있는 민감정보 유출 방지 정책, 사내 AI 시스템의 접근 권한 관리 등을 점검한다.
네이버클라우드는 진단 결과를 바탕으로 기업이 속한 산업 분야의 주요 보안 규제 사항과 개선이 필요한 영역별 보완 방향을 안내한다. 관련 보안 서비스를 소개하고 필요할 경우 전문가 상담도 연결한다.
서비스는 네이버 클라우드 플랫폼 홈페이지에서 회사명이나 담당자 정보 입력 없이 누구나 무료로 이용할 수 있다.
김재동 네이버클라우드 정보보호최고책임자(CISO)는 "나날이 보안의 중요성은 커지고 있지만, 어디서부터 점검을 시작해야 할지 막막해하는 기업이 많다"며 "앞으로도 기업들이 AI 시대의 새로운 보안 위협에 대비할 수 있도록 실질적인 보안 서비스를 지속 선보이겠다"고 말했다.
한편 네이버클라우드는 지난 7월 정부의 '주요정보통신기반시설 정보보호 종합수준 평가'에서 최우수 등급을 획득했다. 최근에는 네이버클라우드 컨소시엄이 정부의 사이버 보안 분야 특화 AI 파운데이션 모델 개발 사업자로 선정됐다.
flurry327@newspim.com