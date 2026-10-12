네이버클라우드, 베트남 IT기업과 맞손...AI 인프라 사업 확대

AI 핵심 요약beta
- 네이버클라우드가 12일 FPT와 AI 인프라 협약을 체결했다.
- 양사는 한국·일본·베트남서 AI 팩토리와 GPUaaS를 추진했다.
- 고객 맞춤형 GPU·AI 서비스 확대와 기술 협력을 강화했다.
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AI 학습·추론 인프라 제공 등 협력 확대
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 네이버클라우드가 베트남 정보기술(IT) 기업 FPT와 손잡고 인공지능(AI) 인프라 사업 확대에 나선다. 양사는 AI 팩토리 사업을 공동 추진하고 한국과 일본, 베트남 등 아시아태평양(APAC) 지역에서 서비스형 그래픽처리장치(GPUaaS) 사업 기회를 발굴할 계획이다.
네이버클라우드는 최근 경기도 성남시 네이버 1784에서 FPT와 AI 팩토리 및 GPUaaS 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다.
FPT는 베트남의 주요 IT 기업으로, 엔비디아 클라우드 파트너로 참여하고 있다.
이번 협약에 따라 양사는 각사가 보유한 GPU 인프라와 클라우드 기술, 고객 네트워크를 연계해 아시아태평양 지역에서 AI 인프라 사업을 공동 추진한다. AI 팩토리 사업의 기획부터 개발, 운영까지 협력 방안을 논의할 예정이다.
특히 대규모 AI 학습과 추론에 필요한 GPU 컴퓨팅 자원을 기업에 제공하는 GPUaaS 사업 확대에 주력한다. 양사는 개별 기업이 단독으로 대응하기 어려운 지역의 수요를 공동 발굴하고, AI 인프라와 모델, 서비스를 결합해 제공할 계획이다.
이를 통해 고객 기업이 자체 GPU 인프라를 구축하지 않고도 AI 모델을 학습하거나 서비스를 운영할 수 있도록 지원한다는 방침이다.
AI 기술의 실제 사업 적용을 위한 엔지니어링 협력도 강화한다. 네이버클라우드 베트남 개발센터와 본사 기술 인력, FPT 엔지니어들이 참여하는 정기 기술 교류 프로그램을 운영할 예정이다.
아울러 고객 현장에서 GPU 인프라 최적화, AI 추론 성능 개선, AI 에이전트 서비스 환경 구축 등의 과제를 공동 수행한다.
김유원 네이버클라우드 대표는 "양사의 기술과 사업 역량을 기반으로 한국과 베트남을 넘어 APAC 시장에서 고객의 다양한 AI 수요에 대응하겠다"고 말했다.
레 홍 비엣 FPT 코퍼레이션 스마트클라우드 대표는 "APAC을 비롯한 글로벌 기업들이 AI를 실질적 비즈니스 성과로 연결할 수 있는 새로운 방안을 함께 만들어가겠다"고 밝혔다.
flurry327@newspim.com