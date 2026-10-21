LS마린솔루션, 3분기 영업이익 69억원…전년比 235% 증가

AI 핵심 요약beta
- LS마린솔루션은 21일 3분기 영업이익 69억원을 기록했다
- 영업이익은 해외 사업 확대와 시공 효율화로 235% 증가했다
- 수주잔고는 약 8200억원으로 지난해 매출의 3.4배에 달했다
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수주잔고 8200억원 확보…GL2030 투입으로 매출 확대 기대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LS마린솔루션의 올해 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 3배 이상 증가했다.
LS마린솔루션은 올해 3분기 연결 기준 매출 736억원, 영업이익 69억원을 기록했다고 21일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 4.3% 감소했지만 영업이익은 235% 증가했다.
매출 감소는 해저케이블 포설선 GL2030의 증설 작업에 따른 투입 공백이 영향을 미쳤다. GL2030은 이달 말레이시아 프로젝트를 시작으로 본격적인 운항에 나선다.
영업이익이 대폭 증가한 것은 해외 사업 확대와 시공 효율화에 따른 수익성 개선 덕분이다. 대만전력청 해상풍력단지 해저케이블 매설(TPC2) 사업과 아시아태평양 지역 해저 통신케이블 설치 프로젝트 등이 실적 개선을 이끌었다. 자회사 LS빌드윈 역시 아시아와 중동 지역의 해저·지중케이블 공사에서 시공 효율성을 높이며 수익성 개선에 기여했다.
수주잔고는 연결 기준 약 8200억원으로 지난해 연간 매출 2442억원의 약 3.4배로 나타났다.
한편 LS마린솔루션은 신안우이·태안 해상풍력 등 국내 대형 해상풍력 프로젝트를 추진하고 있다. 내년 1월 입찰이 예정된 서해안 초고압직류송전(HVDC) 에너지고속도로 해저케이블 공사에도 참여를 준비하고 있다.
heoneykim@newspim.com