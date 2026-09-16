LS전선·LS마린솔루션, 기후산업국제박람회 참가…친환경 전력망 기술 공개

AI 핵심 요약beta
- LS전선과 LS마린솔루션이 16일부터 부산서 박람회에 참가했다.
- 원스톱 전력그리드와 해저케이블, 초전도 케이블을 공개했다.
- 재활용 소재·자원순환 기술과 ESG 프로그램도 선보였다.
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폐케이블 재활용·친환경 소재 등 자원순환 기술도 전시
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=LS전선과 LS마린솔루션이 친환경 전력망과 자원순환 기술을 한자리에서 선보인다.
LS전선과 LS마린솔루션은 16일부터 18일까지 부산 벡스코에서 열리는 '2026 기후산업국제박람회 탄소중립 엑스포'에 참가한다고 16일 밝혔다.
이번 전시에서는 재생에너지 생산부터 전력 사용처까지 연결하는 '원스톱 통합 전력 그리드'를 중심으로 주요 전력망 기술을 소개한다.
해상풍력 발전단지에서 생산한 전력을 육상으로 전달하는 해저케이블과 대용량 전력을 효율적으로 송전하는 초전도 케이블 등을 전시한다.
LS전선과 LS마린솔루션은 각각 500kV급 초고압직류송전(HVDC) 케이블 상용화와 HVDC 해저케이블 시공 실적을 보유하고 있다.
친환경 소재와 자원순환 기술도 선보인다. 재활용이 가능한 폴리프로필렌(PP) 소재 케이블과 구리 스크랩을 활용해 가공 공정과 에너지 사용량을 줄인 동박용 구리 신소재 '큐플레이크(Cuflake®)'를 소개한다.
폐케이블의 가교 폴리에틸렌(XLPE) 절연재를 재활용하는 기술도 전시한다. 안성 지역 유기장인과 협업해 재생동으로 제작한 공예품을 통해 폐케이블이 새로운 자원으로 활용되는 과정도 보여줄 예정이다.
이와 함께 폐플라스틱을 활용한 키링 제작 체험과 LS전선이 운영하는 장애인 직업예술단 '브솔예술단'의 공연 등 ESG 프로그램도 진행한다.
LS전선 관계자는 "에너지 전환을 위해서는 전력망 확대뿐 아니라 제품 생산과 사용, 재활용에 이르는 전 과정의 친환경성이 중요하다"며 "친환경 전력망 기술과 자원순환 역량을 강화해 지속가능한 전력 인프라 구축에 기여하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com