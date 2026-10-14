LS마린솔루션, 말레이시아 해저케이블 시공 착수…연내 포설 완료

AI 핵심 요약beta
- LS마린솔루션은 14일 말레이시아 랑카위 해저케이블 사업에 착수했다
- 7000톤급 개조 포설선 GL2030은 132kV 케이블을 연내 포설한다
- 해외사업 확대와 함께 수주잔고를 약 8200억원으로 늘렸다
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수주잔고 8200억원 확보…보유 선박 3척 모두 가동
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LS마린솔루션이 대만에 이어 말레이시아 해저케이블 시공 사업에 착수하며 해외 전력망 시장 공략을 확대한다.
LS마린솔루션은 강원도 동해항에서 말레이시아 랑카위 프로젝트에 사용될 해저케이블을 포설선 GL2030에 선적한다고 14일 밝혔다.
이번 사업은 LS전선이 말레이시아 전력공사(TNB)로부터 수주한 프로젝트로, 말레이시아 본토와 랑카위 섬을 132킬로볼트(kV)급 해저케이블로 연결하는 공사다. GL2030은 케이블 선적을 마친 뒤 말레이시아로 이동해 연내 포설을 완료할 예정이다.
특히 이번 프로젝트는 GL2030이 기존 4000톤급에서 7000톤급으로 확대 개조된 이후 처음 투입되는 사업이다. 적재 용량이 늘어나면서 100km 이상의 해저케이블을 연속으로 포설할 수 있게 돼 장거리·대용량 전력망 구축 역량이 강화됐다.
말레이시아 랑카위 사업은 대만전력청 해상풍력단지(TPC2) 프로젝트에 이은 LS마린솔루션의 두 번째 해외 전력 사업이다.
수주잔고도 확대되고 있다. LS마린솔루션은 최근 신안우이 해저케이블 구축 사업을 1569억원에 수주하면서 수주잔고가 약 8200억원으로 늘었다. 이는 지난해 연간 매출액 2442억원의 3배를 웃도는 규모다.
이번 GL2030 투입으로 LS마린솔루션이 보유한 선박 3척이 모두 가동된다. 나머지 선박 2척도 각각 대만과 태평양 지역의 해저케이블 시공 및 유지보수 사업에 투입된 상태다.
LS마린솔루션은 선박 운용 역량을 바탕으로 국내외 대형 전력망 프로젝트 수주를 확대할 계획이다. 향후 신안우이와 태안 해상풍력 사업이 순차적으로 추진되고 서해안 초고압직류송전(HVDC) 에너지고속도로 사업도 본격화되면서 추가 사업 기회가 늘어날 것으로 회사 측은 기대하고 있다.
LS마린솔루션 관계자는 "LS마린솔루션은 국내 유일의 HVDC 해저케이블 시공 실적을 보유하고 있다"며 "서해안 에너지고속도로를 비롯한 핵심 전력망 사업 참여를 확대하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com