CJ제일제당, 전남광주 협의체 참여…지역 식품기업 판로 지원

AI 핵심 요약beta
- CJ제일제당은 21일 전남광주 동반성장협의체에 참여했다
- 지역 식품기업의 판로 확대와 신제품 상품화를 지원한다
- 식품안전 컨설팅으로 지역 기업의 품질관리 역량도 강화한다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ제일제당은 전남광주지역 동반성장협의체에 참여해 지역 식품기업의 판로 확대와 품질관리 역량 강화를 지원한다고 21일 밝혔다.
CJ제일제당은 지난 20일 서울 중구 동반성장위원회에서 열린 협의체 협약식에서 상생협약을 체결했다. 협약식에는 장인화 동반성장위원회 위원장, 강명수 전남광주통합특별시 산업경제부시장, 김찬호 CJ제일제당 부문 대표 등이 참석했다.
협의체는 지방정부와 기업, 공공기관이 지역 현안을 해결하고 지역경제 활성화를 추진하기 위해 마련한 협력 플랫폼이다. 참여기관들은 지역사회와 함께할 협력 모델을 발굴·확산할 계획이다.
CJ제일제당은 '전남광주 로컬푸드 판로확대 프로젝트'에 참여한다. 지역 협력사의 신제품 출시와 생산 물량 확대에 따른 인력 수요를 지역 인재 채용으로 연계하는 방안을 마련한다.
공식몰 'CJ더마켓'과 상생 브랜드 '즐거운동행'을 활용해 지역 기업을 발굴하고 상품화를 지원할 계획이다. 이를 통해 로컬푸드의 판매 경로를 넓힌다는 구상이다.
CJ제일제당에 따르면 '즐거운동행' 참여 협력사의 매출은 최근 7년간 연평균 37% 성장했다. 이 브랜드는 2024년 국가경쟁력대상 동반성장 부문 대상을 받았다.
식품안전상생재단의 컨설팅과 연계해 지역 식품기업의 식품안전·품질관리 역량도 지원한다. CJ제일제당은 현장 수요를 반영한 지원 모델을 마련할 예정이다.
kji01@newspim.com