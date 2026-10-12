CJ제일제당, 저단백밥 공급…환자당 연 최대 1410만원 절감 추산

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성인 환자에 개당 1700원 공급

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ제일제당은 성인 희귀질환 환자를 위한 '햇반 저단백밥' 구매 지원체계를 통해 제품을 개당 1700원에 공급하고 있다고 12일 밝혔다.

CJ제일제당은 질병관리청, 한국희귀·난치성질환연합회와 함께 지난 7월부터 만 19세 이상 선천성대사이상 환자에게 저단백밥을 공급해 왔다. 환자는 분기별로 사전 주문해 연간 최대 1248개를 정기 배송받을 수 있다.

CJ제일제당은 성인 희귀질환 환자에게 '햇반 저단백밥'을 개당 1700원에 공급하고 있다. [사진=CJ제일제당]

질병관리청은 이 지원체계로 환자 1인당 연간 848만~1410만원의 구매 비용을 절감할 수 있을 것으로 추산했다. 이전에는 일부 성인 환자가 해외 직접 구매나 온라인 웃돈 거래에 의존해야 했다고 CJ제일제당은 설명했다.

햇반 저단백밥은 페닐케톤뇨증(PKU) 등 선천성대사이상 환자를 위한 특수식이다. 회사에 따르면 일반 밥보다 단백질 함량을 10분의 1로 낮추기 위해 24시간에 걸친 별도 공정을 거치며, 제조 원가는 2배 이상 높다.

CJ제일제당은 성인 환자용 공급 물량을 늘리기 위해 다른 제품의 생산 라인을 조정했다. 2009년 제품 개발에 착수한 뒤 올해까지 생산을 이어왔으며, 누적 생산량은 300만개에 육박한다.

CJ제일제당은 해외 거주 국민과 희귀질환 환자에게도 특수식을 공급할 수 있도록 협력 기반을 확대할 계획이다.

kji01@newspim.com