CJ제일제당, 관광객 6000명에 비비고 키트 제공…고궁 투어 연계

AI 핵심 요약beta
- CJ제일제당은 15일 외국인 관광객 6000명에게 비비고 웰컴키트를 제공했다.
- 웰컴키트는 이달부터 12월까지 식품안전상생재단 후원으로 지원된다.
- 비비고 상온 제품과 구매처 안내카드를 담아 한국 식품 체험을 돕는다.
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올리브영 구매처도 안내
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ제일제당은 한국역사해설진흥원의 고궁 투어에 참여하는 외국인 관광객 6000명에게 비비고 웰컴키트를 제공한다고 15일 밝혔다.
웰컴키트 지원은 이달부터 12월까지 약 3개월간 진행된다. CJ제일제당의 비영리 재단법인 식품안전상생재단을 통한 기부 후원으로 이뤄진다.
키트에는 비비고 찹쌀 김부각, 비비고 오마이갓 미니 약과, 비비고 컵떡볶이 등이 담겼다. 별도 냉장 보관이 필요 없는 상온 제품 중 영문 표기가 적용된 제품으로 구성했다.
키트에 동봉된 메시지카드는 제품 구매처로 올리브영 센트럴 명동 타운과 올리브영N 성수 매장을 안내한다. 관광객이 여행 중 체험한 제품을 구매할 수 있도록 한 것이다.
한국역사해설진흥원의 고궁 투어는 국내 청소년 문화해설사가 외국인 관광객과 서울 광화문·경복궁 일대를 둘러보며 한국의 역사와 문화를 소개하는 프로그램이다.
CJ제일제당은 향후 그룹과 계열사의 공익재단과 연계해 글로벌 소비자에게 한국 식품을 알리는 사회공헌 활동을 모색할 계획이다.
kji01@newspim.com