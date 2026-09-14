CJ제일제당, 해외 3개국서 'K-씨푸드 쿠킹 클래스' 개최

AI 핵심 요약beta
- CJ제일제당이 14일 한국수산회와 K-씨푸드 쿠킹 클래스를 연다고 밝혔다.
- 다음달 8일 영국·22일 베트남·11월 6일 미국서 연다.
- 김·굴·전복·명란 활용법 알리고 현지 한식 메뉴 소개했다.
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현지 학생·소비자 대상
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ제일제당은 한국수산회와 함께 영국·베트남·미국에서 한국 수산물을 활용한 'K-씨푸드 쿠킹 클래스'를 연다고 14일 밝혔다.
수업은 다음달 8일 영국 런던, 다음달 22일 베트남 하노이, 11월 6일 미국 시애틀에서 차례로 열린다. 각국 요리학교 학생과 일반 소비자를 위한 수업을 각각 운영한다.
이번 프로그램은 CJ제일제당의 한식 인재 발굴·육성 플랫폼 '퀴진케이(Cuisine. K)'를 통해 진행한다. 김·굴·전복·명란 등 한국 수산물의 활용법을 알리고 현지 식문화와 접목한 한식 메뉴를 소개한다.
영국에서는 강레오 셰프가 '광어 세비체'와 '크리스피 김 카나페' 등을 선보인다. 강 셰프는 캐피털시티칼리지(CCC) 조리과 재학생들이 매년 운영하는 '한식 정찬 주간'에도 멘토로 참여해 수산물 메뉴 개발과 팝업 준비를 지원한다.
베트남에서는 이찬양 셰프가 '전복 김말이 튀김'과 '구운 전복과 김 소스' 등을 소개한다. 주베트남 한국대사관이 주최하고 매년 약 5만명이 찾는 '돌담길 축제'에서도 '전복 김 누들 월남쌈'을 주제로 수업을 진행할 예정이다.
미국에서는 이연주 셰프가 강사로 참여한다. '간장 굴 솥밥'과 '김 전' 등 한국 수산물을 활용한 메뉴를 선보일 계획이다.
베트남과 미국에서는 젊은 한식 인재를 발굴하기 위한 요리대회도 연다. 베트남 탕롱대학교와 미국 사우스시애틀칼리지(SSC)에서 K-씨푸드와 K-소스를 주제로 진행하며 이찬양 셰프와 이연주 셰프가 각각 심사위원을 맡는다.
kji01@newspim.com