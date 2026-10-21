LG화학, 신약개발 AI 활용 확대…"항암백신 2029년 임상 목표"

AI 핵심 요약beta
- LG화학은 20일 LG AI연구원·플래그십과 AI 바이오 콘퍼런스를 개최했다
- 국내외 관계자 140여 명이 신약개발 AI 활용 방안을 논의했다
- LG화학은 AI 기반 환자 선별과 맞춤형 mRNA 항암백신 개발을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
바이오마커 기반 환자 선별 강화
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = LG화학은 지난 20일 서울 강서구 LG사이언스파크에서 LG AI연구원, 미국 바이오 벤처캐피털 플래그십 파이오니어링과 '2026 LG AI 바이오 콘퍼런스'를 개최했다고 21일 밝혔다.
이번 행사는 국내 AI 바이오 혁신 생태계 조성과 글로벌 협력 확대를 위해 처음 마련됐다. 국내외 AI 바이오 기업 관계자 140여 명이 참석해 신약개발 분야의 AI 활용 방안을 논의했다.
LG화학은 후보물질 발굴뿐 아니라 임상시험 환자 선별과 치료 전략 수립에도 AI 기반 의사결정을 확대할 계획이다. 특히 정밀 항암 분야에서 종양의 생물학적 특성을 고려한 바이오마커 기반 환자 선별을 정교화하는 데 주력한다.
손지웅 LG화학 생명과학사업본부장은 "AI는 신약개발의 도구가 아닌 경쟁력을 결정짓는 핵심 엔진으로 진화하고 있다"며 "미래 신약개발의 경쟁력은 구조적으로 우수한 약을 찾는 것에 그치지 않고, AI를 통해 치료 효과가 높을 환자를 찾아내는 데 있다"고 말했다.
개인맞춤형 mRNA 항암백신 개발 현황도 소개했다. LG화학은 암세포에 대한 면역반응을 유도하는 환자별 신항원을 예측하는 AI 모델을 구축·고도화하고 있다. 내년 전임상을 거쳐 2029년 임상 개발에 진입하는 것이 목표다.
글로벌 기업들도 AI 신약개발 사례를 공유했다. 인실리코 메디슨은 생성형 AI로 발굴한 후보물질의 임상 진입 사례를, 라일라 사이언스는 AI 에이전트가 설계·합성·실험·학습을 반복하는 '자율형 연구실' 개념을 발표했다.
패널 토의에서는 이정석 이노크라스 대표가 암 전장 유전체 데이터에 기반한 환자군 선별 방안을 소개했다. 나권중 포트레이 최고의학책임자는 공간생물학 기반 AI를 활용한 바이오마커 발굴과 환자 선별 전략을 다뤘다.
안드레 안도니안 플래그십 파이오니어링 아시아·태평양 의장은 "LG화학과 플래그십 파이오니어링은 AI를 공통의 혁신 엔진으로 삼아 생명과학 분야 협력을 확대하고 있다"고 말했다.
sykim@newspim.com