LG화학, '도쿄팩 2026' 참가…초박막 포장소재 '유니커블' 선보여

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12㎛ 두께 단일소재 필름 기술력 공개…글로벌 패키징 시장 공략 확대

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LG화학이 아시아 최대 포장 전문 박람회에서 차세대 단일소재 패키징 기술력을 선보이며 글로벌 시장 공략에 나선다.

LG화학은 오는 14일부터 16일까지 일본에서 열리는 '도쿄팩(TOKYO PACK) 2026'에 참가한다고 13일 밝혔다.

LG화학의 유니커블 소재로 만든 패키징 필름이 적용된 식품 및 펫푸드용 파우치 포장재 연출사진.[사진=LG화학]

도쿄팩은 포장재와 용기 등 소비재 패키징부터 가공설비, 물류·재활용 솔루션까지 포장 산업 전반을 아우르는 전문 전시회다. 올해는 약 730개 기업이 참가하고 7만명 이상의 관람객이 방문할 것으로 예상된다.

LG화학은 이번 전시회에서 '소재의 혁신, 일상의 가치(Innovation in Materials, Value In Everyday Life)'를 주제로 초박막 포장필름 소재 '유니커블(UNIQABLE)'의 기술력과 실제 제품 적용 사례를 선보인다.

유니커블은 단일 폴리에틸렌(PE) 소재를 활용해 재활용성을 높인 포장재다. 기존 복합재질 포장 필름과 동등한 물성을 유지하면서도 두께를 12㎛(마이크로미터)까지 줄인 것이 특징이다. 식품과 반려동물 사료, 생활용품 등 다양한 제품의 포장재로 활용되고 있다.

전시 부스는 'LG Chem Packaging House'를 콘셉트로 구성한다. 생활(Living), 주방(Kitchen), 케어(Care) 등 3개 공간에서 소비자가 일상에서 접할 수 있는 패키징 솔루션을 소개할 예정이다.

특히 국내 제과업체 크라운제과와 협업해 개발한 유니커블 포장재를 주요 스낵·캔디 제품에 적용한 사례를 공개한다. 이를 통해 소재 개발부터 제품 상용화까지 이어지는 고객 맞춤형 패키징 기술력을 알릴 계획이다.

LG화학은 전시 기간 기술 상담 공간도 운영한다. 고객사의 기술적 요구사항을 파악하고 신규 소재 적용 기회를 발굴해 일본을 비롯한 아시아 시장에서 사업 확대를 추진할 방침이다.

이충훈 LG화학 NCC/PO 사업부장 상무는 "이번 도쿄팩 전시회는 단일소재 패키징의 실제 상용화가 고객가치로 연결되는 과정을 보여주는 자리"라며 "앞으로도 소재 공급을 넘어 고객의 지속가능한 패키징 전환을 이끄는 파트너로서 시장의 변화를 주도해 나갈 것"이라고 말했다.

heoneykim@newspim.com