아울렛 가격서 최대 30% 더 할인…신세계사이먼, 연중 최대 쇼핑축제

AI 핵심 요약beta
- 신세계사이먼은 21일 전국 아울렛에서 슈퍼새터데이를 연다고 밝혔다.
- 행사는 23일부터 26일까지 가을·겨울 상품을 최대 30% 추가 할인한다.
- 상품권 증정과 버블쇼·벌룬쇼 등 가족 대상 행사도 함께 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계사이먼이 가을·겨울 상품을 아울렛 판매가에서 최대 30% 추가 할인하는 연중 최대 쇼핑 행사에 나선다. 브랜드별 할인에 상품권 사은행사와 가족 공연을 더해 주말 쇼핑객을 공략한다.
신세계사이먼은 오는 23일부터 26일까지 여주·파주·부산·시흥·제주 프리미엄 아울렛 전점에서 '슈퍼새터데이'를 진행한다고 21일 밝혔다. 매년 10월 여는 자체 행사로 럭셔리와 스포츠, 아웃도어, 키즈, 리빙 등 다양한 상품군이 참여한다.
스포츠 브랜드에서는 나이키가 전 품목을 20% 추가 할인하고, 2개 이상 구매하면 30% 추가 할인을 적용한다. 뉴발란스와 스케쳐스는 20%, 뷰오리는 10% 추가 할인한다.
겨울 아우터 구매 고객을 위한 혜택도 마련했다. 컬럼비아 스포츠웨어는 20%, 네파와 내셔널지오그래픽은 10% 추가 할인한다. 디스커버리와 스노우피크는 특가 상품을 선보인다.
럭셔리·컨템포러리 장르에서는 막스마라·브루넬로 쿠치넬리·바버·A.P.C 등이 20% 추가 할인을 하고, 노비스·폴스미스·비비안웨스트우드·앤더슨벨·렉토 등은 10% 추가 할인을 선보인다. 스튜디오 톰보이·빈폴·송지오옴므·띠어리 등 패션 브랜드와 슈콤마보니·쌤소나이트·쿠론·크록스 등 슈즈·백 브랜드도 아울렛 가격에서 추가 20% 할인을 제공한다.
점별 특설 행사도 마련된다. 여주 프리미엄 아울렛에서는 포터리가 아카이브 세일을 열어 베스트 상품을 최대 50% 할인 판매하고, 만석닭강정 팝업스토어도 운영된다. 스케쳐스는 파주·부산·시흥 프리미엄 아울렛에서 의류와 신발을 최대 70% 할인하는 패밀리 세일을 펼친다.
행사 기간 중 이달 24일과 오는 25일 주말 오후에는 점별로 버블쇼와 벌룬쇼를 진행한다. 부산 프리미엄 아울렛에서는 '핑크퐁 아기상어 해피 피크닉' 팝업도 운영된다. 삼성카드로 결제 시에는 구매 금액대별로 최대 5% 상당의 신세계상품권을 선착순 증정한다.
nrd@newspim.com