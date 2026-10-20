창원시, '1사 1취약계층 동행사업' 첫 현판…어르신 복지 증진

AI 핵심 요약beta
- 창원시는 20일 기업과 경로당을 잇는 동행사업을 시작했다
- 기업과 경로당을 1대 1로 연결해 후원과 봉사를 이어간다
- 현재 55개 기업이 참여해 119개 경로당과 결연했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
생필품 등 포함된 '행복동행키트' 전달
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 기업과 어르신을 잇는 새로운 복지 모델을 구축했다.
시는 20일 마산회원구 구암1동 제1경로당에서 '1사 1취약계층(경로당) 동행사업' 제1호 결연 경로당 현판식을 개최했다고 밝혔다.
이 사업은 기업과 경로당을 1대 1로 연결해 정기적인 물품 후원과 건강·돌봄 프로그램, 임직원 봉사활동을 이어가는 방식이다. 일회성 물품 지원에 그치지 않고 경로당별 수요를 반영해 지속적인 교류를 만드는 데 초점을 뒀다.
시는 창원상공회의소, 경남사회복지공동모금회와 함께 지난 9월 업무협약을 체결한 뒤 참여기업과 결연 경로당을 확대해 왔다. 현재까지 55개 기업이 참여해 119개 경로당과 연계됐다.
창원상의는 참여기업 발굴과 기업·경로당 간 결연을 지원한다. 경남사회복지공동모금회는 사업 운영을 뒷받침하고 창원시는 대상 발굴과 행정 지원을 맡는다.
이날 행사에는 최재호 창원상의 회장과 정영식 경남사회복지공동모금회장, 에스엘전자·인화정공·현대위아·현대로템·케이조선·범한메카텍·무학 등 7개 기업 관계자와 경로당 어르신들이 참석했다.
참석자들은 어르신들과 인사를 나눈 뒤 제1호 결연 경로당 현판을 제막했다. 생필품과 지역 생산품, 계절 간식으로 구성된 '행복동행키트'도 전달했다.
사업 참여기업은 결연 경로당에 필요한 물품을 정기적으로 지원하고 임직원 봉사와 건강·돌봄 관련 프로그램에도 참여할 예정이다. 창원상공회의소는 심리상담과 음악교실 등 어르신 대상 프로그램을 운영할 계획이다.
최재호 창원상의 회장은 "어르신들께 존경과 감사의 마음을 전하기 위해 지역기업과 함께 첫걸음을 내딛는 자리"라며 "이번 사업이 지속적인 나눔으로 이어져 어르신들에게 풍요로운 일상을 주는 기회가 되길 바란다"고 말했다.
강기윤 창원시장은 "어르신들이 머무는 경로당에 필요한 것이 무엇인지 함께 살피고 채워가는 것이 이번 동행의 지향점"이라며 "기업에는 지역과 함께 성장하는 보람이 되고 어르신들에게는 든든한 이웃이 생기는 결연으로 이어지도록 힘쓰겠다"고 전했다.
news2349@newspim.com