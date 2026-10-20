국립공원공단, 북한산 사계절 담은 사진전 개최…관람 '무료'

AI 핵심 요약beta
- 국립공원공단이 21일부터 북한산 사진전 개최를 시작했다
- 사진 30여 점에 바위·지의류·사계절 풍경을 담았다
- 전시는 12월 20일까지 무료로 본사 홍보관에서 열린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
21일부터 12월 20일까지, 서울서도 전시 예정
주 이사장 "열린 전시공간으로 운영해 나갈 것"
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 국립공원공단(이사장 주대영)이 북한산의 바위와 사계절 풍경 등을 담은 사진전을 개최한다.
공단은 오는 21일부터 본사 홍보관에 기획전시실을 새롭게 조성하고, 첫 전시로 조명환 작가의 사진전 '북한산을 읽는 세 개의 시선: 골(骨), 고(古), 경(景)'을 개최한다고 20일 밝혔다.
전시회는 21일부터 12월 20일까지 누구나 무료로 관람할 수 있다. 이번 전시는 북한산국립공원의 바위와 지의류, 사계절 풍경을 담은 사진 30여 점으로 구성된다.
1부 '골(骨)'에서는 약 1억7000만년 전 형성된 화강암 봉우리와 바위를 소개한다. 2부 '고(古)'에서는 바위에 가장 먼저 자리 잡는 생명인 지의류를, 3부 '경(景)'에서는 사계절과 빛에 따라 달라지는 북한산의 풍경을 선보인다.
조명환 작가는 지난 2004년부터 한국의 산을 오르며 자연과 생명을 사진으로 기록해 온 사진가다. 바위와 나무뿐 아니라 그 위에 살아가는 작은 생명까지 카메라에 담아 왔다.
원주 전시가 끝난 뒤에는 오는 12월 23일부터 내년 2월 19일까지 서울 성북구 북한산국립공원 나눔터에서 2차 전시가 열린다.
공단은 이번에 새로 조성한 기획전시실을 시민 누구나 자유롭게 이용할 수 있도록 개방하고, 지역 작가들의 작품을 소개하는 공간으로도 활용할 계획이다.
주대영 공단 이사장은 "기획전시실은 국립공원의 자연과 그 가치를 더 많은 사람과 나누기 위해 마련한 공간"이라며 "앞으로 다양한 작가와 시민이 함께 채워 가는 열린 전시 공간으로 운영해 나가겠다"고 밝혔다.
gkdud9387@newspim.com