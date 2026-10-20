쿠팡이츠, 와우회원 릴레이 할인…내달 1일까지 최대 8000원

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡이츠는 20일 와우회원 대상 외식 브랜드 할인전을 다음달 1일까지 진행했다
- 와우회원은 치킨·피자·버거 등 쿠폰을 선착순 제한 없이 받을 수 있다
- 쿠폰은 브랜드별로 하루 한 번 사용하며 매 주문 배달비도 무료로 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡이츠는 와우회원을 대상으로 치킨·피자·버거 등 외식 브랜드의 할인 쿠폰을 제공하는 릴레이 할인전을 다음달 1일까지 진행한다고 20일 밝혔다.
'위클리 슈퍼딜'과 '반짝 핫딜'을 통해 제공하는 쿠폰은 선착순 제한 없이 받을 수 있다. 할인 쿠폰은 해당 브랜드에서 하루 한 번 사용할 수 있으며, 최소 주문 금액 등 세부 조건은 브랜드마다 다르다.
오는 22일까지는 푸라닭 7000원, BHC·BBQ·던킨 6000원 할인 쿠폰을 제공한다. 오는 23일부터 25일까지는 KFC·호식이두마리치킨·후라이드참잘하는집 7000원, BHC 6000원 할인 쿠폰이 이어진다.
오는 25일까지 도미노피자 8000원, 처갓집양념치킨·빽보이피자 7000원 할인 쿠폰도 제공한다. 뚜레쥬르·피자헛·땅땅치킨은 6000원, 꾸브라꼬숯불치킨은 5000원 할인 쿠폰을 받을 수 있다.
오는 26일부터 다음달 1일까지는 두찜, 배스킨라빈스, 버거킹, 멕시카나 등이 할인전에 참여한다. 이들 브랜드의 구체적인 할인 금액은 자료에 제시되지 않았다.
와우회원은 할인 쿠폰과 함께 쿠팡이츠의 '매 주문 배달비 0원' 혜택도 이용할 수 있다.
kji01@newspim.com