유한재단, 제35회 유재라봉사상 시상…함정화 등 4명 수상

AI 핵심 요약beta
- 유한재단은 19일 제35회 유재라봉사상 시상식을 열고 4명에게 상패와 상금을 수여했다.
- 간호·교육·복지 분야 수상자들은 의료지원과 장애인 교육, 식수 공급에 헌신했다.
- 호스피스 봉사자 윤수진 간호부장은 말기 환자 돌봄과 인식 개선 공로를 인정받았다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한재단은 지난 19일 유한양행 대연수실에서 제35회 유재라봉사상 시상식을 열고 수상자 4명에게 상패와 상금을 수여했다고 밝혔다.
수상자는 간호부문 함정화 아주대병원 건강증진센터 운영팀장, 교육부문 김현주 태연학교 교사, 복지부문 해외봉사 이동선 써빙프렌즈인터내셔널 탄자니아지부장, 복지부문 호스피스 윤수진 동백성루카병원 간호부장이다.
함정화 팀장은 20년 넘게 의료취약계층을 위한 봉사를 이어오며 국내외 약 9000명에게 의료지원을 제공했다. 검사·수술·치료 연계와 사후 건강관리 등을 통해 의료 사각지대 해소에 기여했다.
김현주 교사는 발달장애 학생을 위한 예술교육에 힘쓰고 지적장애인무용단 '연(演)'을 창단해 무료 지도를 이어왔다. 단원 24명의 전문 직업예술인 취업을 지원하는 등 교육을 자립으로 연결한 공로를 인정받았다.
이동선 지부장은 22년간 탄자니아에서 지하수 개발과 식수 공급에 헌신했다. 446개 마을과 학교, 약 56만 명의 주민에게 안전한 물을 공급하고 수질 개선과 보건위생 교육을 진행했다.
윤수진 간호부장은 30여 년간 호스피스 현장에서 말기 환자와 가족을 돌봤다. 전문인력 교육과 영화·저술 활동을 통해 호스피스에 대한 사회적 이해를 넓힌 점도 평가받았다.
이날 시상식에는 원희목 유한재단 이사장과 최상후 유한학원 이사장, 조욱제 유한양행 사장, 역대 수상자 30명 등이 참석했다.
원 이사장은 수상자들에게 존경과 감사를 전하며 유재라 여사의 나눔 정신을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.
유재라봉사상은 유한재단에 전 재산을 기부한 유재라 여사의 뜻을 기리기 위해 1992년 제정됐다. 매년 탄신일인 10월 19일에 맞춰 간호·교육·복지·약사 분야 봉사자들의 공적을 기리고 있다.
sykim@newspim.com