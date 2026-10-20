김민석, 브런슨 전작권·韓 영토 발언에 "굉장히 부적절…목적 해석 필요 없어"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 대표가 20일 브런슨 사령관의 영토 발언을 부적절하다고 비판했다
- 김 대표는 해당 발언이 헌법상 영토주권 개념을 왜곡할 수 있다고 지적했다
- 김 대표는 전작권 환수는 기존 계획대로 추진하면 된다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 최근 제이비어 브런슨 주한미군사령관 겸 유엔사령관의 '대한민국 영토' 및 '전시작전통제권(전작권)' 관련 발언을 두고 "헌법상으로 보나 조약과의 관계로 보나 여러 가지로 굉장히 부적절한 표현이었다"고 비판했다.
김 대표는 당 공식 유튜브 채널 '민주당TV'의 프로그램 '민티07'에 출연해 브란슨 사령관이 '군사분계선 남쪽 철책선에서 대한민국이 시작된다'고 발언한 논란과 관련해 이같이 밝혔다.
김 대표는 "정전협정상 군사적 관리·관할 영역을 그렇게 표현한 것으로 보이지만, 표현에 따라서는 헌법상 한반도와 그 부속도서로 되어 있는 영토 주권 개념을 왜곡한 것으로 비칠 수 있다"며 "국방위원장을 포함해 여러 분들이 지적했듯 명백히 적절치 않은 표현"이라고 지적했다.
이번 발언에 미국의 의도나 미·한 동맹의 전략적 목적이 깔려 있는 것 아니냐는 일각의 해석에 대해서는 선을 그었다.
김 대표는 "미국 정부에서도 유엔사령관 개인의 발언이라고 선을 그었기 때문에 그렇게 볼 필요도 없고, 우리가 그렇게 해석할 필요도 없다"고 설명했다.
김 대표는 "전작권 환수는 안보 환경 변화, 우리 군의 역량 강화, 한미동맹의 상호 관계 속에서 큰 틀이 이미 잡혀 있는 사안"이라며 "우리가 조건과 능력을 높여가며 환수하는 것이기에, 안보 환경이 변했다고 해서 특별히 더 무언가를 바꿔야 할 이유는 없다"고 일축했다.
그러면서 "브런슨 사령관은 영토 관련 오해를 살 수 있는 발언이나 전작권 관련 발언에 대해 향후 더욱 신중을 기하는 것이 좋다"고 당부했다.
allpass@newspim.com