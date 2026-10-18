김민석, 순창 축제 '과잉 의전' 논란 사과…"갑자기 사회자에게 호명돼"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 대표가 18일 순창 축제 공연 중 무대에 올라 사과했다
- 가수 HYNN 공연은 김 대표 소개로 중단됐고 과잉 의전 논란이 일었다
- 김 대표는 사회자 호명으로 인사했다며 가수와 관객에게 재차 사과했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 18일 전북 순창 지역 축제에서 가수의 공연 도중 무대에 올라 인사말을 한 것을 두고 '과잉 의전' 논란이 불거지자 공식 사과했다.
김 대표는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "순창군 축제 공연 중 가수와 관객 여러분께 죄송한 상황이 있었다"며 "불편을 끼친 가수 HYNN(박혜원)님과 관객 여러분께 죄송하다는 말씀을 먼저 드린다"고 밝혔다.
그는 당시 상황에 대해 "공연 중이라 인사를 하지 않겠다고 의사를 밝히고, 공연장 주변을 둘러보는 중 갑자기 사회자에게 호명돼 인사를 하게 됐다"고 설명했다.
이어 "다시 한번 가수와 관객 여러분께 불편을 끼쳐 죄송하다는 말씀을 드린다"고 거듭 사과했다.
논란은 지난 15일 전북 순창군에서 열린 '제21회 순창장류축제' 개막식 축하공연에서 발생했다.
당시 가수 HYNN은 두 곡을 부른 뒤 다음 곡을 준비하고 있었으나 사회자가 무대에 올라 김 대표를 소개하면서 공연이 중단됐다. HYNN은 무대에서 내려갔고 김 대표가 대신 무대에 올라 관객들에게 인사말을 전했다.
김 대표는 인사말에서 순창의 장맛과 지역 분위기를 언급하는 한편 정동영 통일부 장관과 박희승 민주당 의원의 이름을 거론했다. 이후 김 대표가 무대에서 내려간 뒤 가수의 공연이 재개됐다.
이 장면이 온라인을 통해 확산하면서 가수의 공연을 중단시키고 정치인의 인사말을 진행한 것이 부적절하다는 비판이 제기됐다. 특히 지역 주민과 관객을 위한 축제에서 정치인에 대한 의전이 우선됐다는 지적이 나왔다.
oneway@newspim.com