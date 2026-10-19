[전국체전] '韓 수영 간판' 황선우, 5연속 金에 이어 2관왕…김수지 5연패 달성

AI 핵심 요약beta
- 황선우가 19일 전국체전 수영 200ｍ에서 우승했다
- 황선우는 계영 800ｍ에 이어 대회 2관왕에 올랐다
- 이주호와 김수지도 각각 대회 2관왕과 5연패를 달성했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 수영의 에이스 황선우(강원도청)가 제107회 전국체육대회에서 이틀 연속 금메달을 수확했다.
황선우는 19일 제주시 제주종합경기장 수영장에서 열린 대회 수영 남자 일반부 200ｍ 결승에서 1분46초22로 이호준(제주시청·1분47초97)과 허원서(서울시청·1분49초41)를 제치고 우승했다.
전날 남자 일반부 계영 800ｍ 결승에서 같은 팀 김영범, 양재훈, 김준우와 함께 금메달을 딴 황선우는 이날 우승으로 대회 2관왕에 올랐다. 2022년부터 이 종목 5연패도 성공했다.
황선우는 20일 개인혼영 200ｍ, 계영 400ｍ, 21일 혼성혼계영 400ｍ, 22일 혼계영 400ｍ에도 출전한다. 이중 혼성혼계영 400ｍ는 시범종목으로 열린다.
같은 날 열린 남자 일반부 배영 100ｍ 결승에서는 2026 아이치·나고야 아시안게임 은메달리스트인 이주호(서귀포시청)가 54초05의 기록으로 우승했다. 지난 17일 배영 200ｍ에서 금메달을 딴 이주호는 대회 2관왕에 올랐다.
남자 일반부 평영 200m에서는 조성재(국군체육부대)가 2분9초87로 우승했다.
여자 일반부 자유형 200ｍ는 조현주(경북도청·1분59초42), 여자 일반부 배영 100ｍ는 이은지(강원도체육회·1분1초07), 여자 일반부 평영 200ｍ는 박시은(강원도체육회·2분25초57)이 금메달을 목에 걸었다.
한국 다이빙의 간판 우하람(국민체육진흥공단)과 김수지(울산시체육회)도 금메달을 땄다. 우하람은 남자 일반부 1ｍ 스프링보드에서 379.40점으로 우승했다. 이번 아시안게임 싱크로 3m 스프링보드 은메달과 1m 스프링보드 동메달을 땄던 김수지는 여자 일반부 3ｍ 스프링보드에서 274.90점을 획득해 금메달을 목에 걸며 이 종목 5연패를 기록했다.
willowdy@newspim.com