제107회 전국체육대회 16일 제주서 개막…3만599명 참가

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 제107회 전국체육대회가 오는 16일부터 22일까지 7일간 제주특별자치도 일원에서 열린다. 제주에서 전국체전이 열리는 것은 2014년 제95회 대회 이후 12년 만이다.

대한체육회가 주최하고 제주특별자치도와 제주특별자치도교육청, 제주특별자치도체육회가 주관하는 이번 대회에는 전국 17개 시·도 선수단과 재외한인체육단체 선수단이 참가한다.

[서울=뉴스핌] 지난 2025년 10월 17일 부산아시아드경기장에서 열린 제106회 전국체육대회 개회식. [사진=대한체육회] 2026.10.15 football1229@newspim.com

선수 1만9576명, 임원 9468명, 재외선수단 1555명 등 총 3만599명이 50개 종목, 74개 경기장에서 경쟁한다.

최근 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전했던 국가대표 선수들도 각 시·도 대표로 나선다. 수영 황선우와 김우민(이하 강원도청), 양궁 김우진(청주시청), 펜싱 오상욱(대전시청), 역도 박혜정(고양시청), 육상 나마디 조엘진(예천군청)과 비웨사 다니엘 가사마(안산시청) 등이 출전할 예정이다.

대한체육회는 국가대표 출전 경기와 다관왕·신기록 도전 경기, 차세대 유망주 출전 경기 등을 '프라임 이벤트'로 선정해 주요 관전 경기로 안내한다.

개회식은 16일 오후 6시 제주월드컵경기장에서 열린다. '위대한 숨'을 주제로 한 공연과 함께 지난 3일 강화도 마니산에서 채화돼 제주 전역을 달린 성화가 점화된다.

폐회식은 22일 오후 5시 30분 같은 장소에서 열리며 종합 시상과 최우수선수(MVP) 시상 등이 진행된다.

이번 대회 개·폐회식은 KBS1TV와 KBS스포츠 유튜브를 통해 생중계한다. 수영과 양궁, 육상, 펜싱 등을 포함한 39개 종목 경기도 KBS1·2TV, KBSN, SOOP, 네이버 치지직 등을 통해 생중계 또는 녹화 중계될 예정이다.

대회 안전관리도 강화한다. 대한체육회는 스포츠안전재단과 함께 42개 종목을 대상으로 대회 전 사전 안전점검과 대회 기간 현장점검을 실시한다. 경기시설과 응급의료체계, 소방시설, 관람객 동선 등을 종합적으로 점검한다.

주요 경기에는 상임심판을 배정하고 경기영상 촬영과 활용을 통해 판정의 공정성과 투명성을 높일 계획이다. 승부조작 등 부정행위 예방 활동도 병행한다.

[서울=뉴스핌] 제107회 전국체육대회 포스터. [사진=대한체육회] 2026.10.15 football1229@newspim.com

이번 대회에서는 전국체전 최초로 NFT 디지털 티켓도 도입한다. 개·폐회식 입장에 NFT 디지털 티켓을 활용하고, 개·폐회식 및 경기장 관람 인증에 따른 인센티브와 제주 관광 연계 혜택도 제공할 예정이다.

유승민 대한체육회장은 "12년 만에 다시 제주를 찾은 이번 대회가 전국 선수들이 기량을 펼치고 국민 모두가 스포츠를 통해 하나 되는 축제의 장이 되길 기대한다"고 말했다.

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