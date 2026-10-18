경북선수단 2077명 '제주 전국체전' 출격....종합3위 도전

AI 핵심 요약beta
- 경북도는 18일 선수단 2077명을 제주 전국체전에 파견했다
- 경북 선수단은 메달 342개 획득과 종합 3위를 목표로 한다
- 김서영·서예림은 3관왕에, 형제·자매 선수들도 메달에 도전한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[제주·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 선수단이 '제107회 전국체육대회'에서 금메달 77개, 은메달 81개, 동메달 184개 등 메달 342개 획득을 목표로 종합 3위에 도전한다.
18일 경북도에 따르면 도는 선수 1469명과 임원 608명 등 2077명의 선수단을 제주에 파견했다. 선수단은 49개 종목에 출전하며, 국가대표 19개 종목 46명도 함께한다.
수영 김서영(경북도청)과 육상 서예림(경북체육고)은 3관왕에 도전한다. 농구 박래훈·박래윤, 유도 허미미·허미오, 체조 이장원·이윤서 등 형제·자매 선수도 출전한다.
앞서 이철우 경북도지사는 지난 16일 제주에서 열린 전국체전 개회식에 참석했다. 17일에는 제주고등학교 체육관에서 열린 검도 여자 일반부 경기장을 찾아 경주시청 여자 검도팀과 충남 선발의 경기를 관람했다.
이 지사는 "전국체전을 위해 구슬땀을 흘리며 준비해 온 경북 선수단이 자랑스럽다"며 "승패를 떠나 그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 발휘하고, 부상 없이 후회 없는 경기를 펼쳐 도민에게 자긍심과 감동을 전할 수 있도록 도민과 함께 힘껏 응원하겠다"고 말했다.
제107회 전국체육대회는 16일부터 22일까지 7일간 제주에서 열린다. 전국 17개 시·도와 재외 동포 선수단 등 3만여 명이 참가한다.
nulcheon@newspim.com