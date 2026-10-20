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[르포] LG U+ 장기고객 5000명 화담숲에…내년 규모 3배 늘려 로열티 높인다

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  • LG유플러스가 19일 화담숲에서 10년 이상 고객 5000명을 초청했다
  • 행사에는 4만6000명이 응모해 9.2대 1의 경쟁률을 기록했다
  • LG유플러스는 장기고객 초청 행사를 내년 24회로 확대한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

장기고객 초청 행사 진행...경쟁률 9.2대 1로 높은 관심
올해 8회 진행한 장기고객 초청, 내년 24회로 확대

[경기 광주=뉴스핌] 정승원 기자 = 가을 단풍 명소인 경기도 광주시 화담숲에 LG유플러스를 10년 이상 사용한 장기 고객 5000명이 모였다.

LG유플러스는 19일 화담숲에서 장기 고객 초청 프로그램을 진행했다. 화담숲은 LG 상록재단이 우리 숲 생태계 복원에 뜻을 두고 2013년 조성한 대규모 정원이다. LG유플러스는 지난 4월 봄 역시 장기고객을 대상으로 진행한 화담숲 초청행사를 가을 단풍 시즌으로 확대했다.

LG유플러스는 19일 화담숲에서 장기 고객 초청 프로그램을 진행했다. 행사에 참여한 고객들이 화담숲을 구경하고 있다. [사진= 정승원 기자]

이날 행사는 LG유플러스의 전체 대관으로 진행됐다. 화담숲 휴무일인 월요일을 활용해 LG유플러스 전체 고객 대상 행사로 마련한 것이다.

전체 대관 행사인만큼 경쟁도 치열했다. LG유플러스에 따르면 이번 화담숲 초청 행사에는 총 4만6000명이 응모했다. 행사에 5000명이 참여한 점을 고려하면 9.2대 1의 경쟁률을 기록한 것이다.

LG유플러스는 행사 초청 고객들을 위해 스탬프 투어도 마련했다. 2000보, 4000보, 6000보, 8000보라고 표기된 용지에 스탬프를 찍으면 기념품을 제공했다. 행사에 참여한 고객들은 단풍 놀이와 함께 스탬프 투어를 즐겼다. 한 고객은 "예약이 어려워 늘 못 왔는데 가족들과 여유롭게 단풍을 즐길 수 있어 정말 좋다"고 말했다. 

스탬프투어 외에도 U+ 포토존, SNS 이벤트 등 고객 참여형 프로그램도 마련됐다. 고객들은 단풍길을 따라 미션을 수행하고 경품을 수령했다. LG유플러스 고객 김연수 씨는 "친정부모님부터 저희 세 자매, 아들과 딸까지 온 가족의 LG유플러스 이용 기간을 합치면 100년이 넘는다"며 "올해 아버지가 아흔을 맞으셔 뜻깊은 추억을 만들고 싶어 신청했는데 3대가 나란히 화담숲을 걸을 수 있어 더욱 의미 있었다"고 전했다.

LG유플러스는 19일 장기고객 초청 행사를 경기도 광주시 화담숲에서 진행했다. 이날 행사에서는 스탬프 투어도 마련했다. 2000보, 4000보, 6000보, 8000보라고 표기된 용지에 스탬프를 찍으면 기념품을 제공했다. [사진= 정승원 기자]

LG유플러스는 올해 총 8회의 장기고객 초청 프로그램을 진행했다. 이는 고객 의견 수렴 채널인 심플랩과 고객 만족도 조사에서 멤버십 관련 의견을 청취한 결과 46.9%가 오래 사용한 만큼 특별하게 대우를 받고 싶었다는 답을 한 데서 출발했다.

이에 LG유플러스는 지난 3월 뮤지컬 '렘피카' 전관 초청 행사를 시작으로 4월 화담숲, 5월에는 레고랜드 런(RUN), 8월에는 레고랜드 워터풀파티 등 총 8회의 장기고객 초청 프로그램을 진행했다. 4월에 진행한 화담숲 초청행사에서 1인 2매로 제한됐던 동반 인원은 이번 가을 행사에서 고객 의견을 수렴해 1인 4매로 확대됐다.

LG유플러스가 주목한 점은 고객 니즈의 변화다. 장기고객들이 할인 외에도 특별한 경험을 원한다는 점을 파악해 고객 혜택을 할인에서 경험 중심으로 확대했다. 그 결과 멤버십 혜택 이용자 수는 2025년 평균 대비 2026년 8월 약 19만명이 늘었다.

고객 추천 의향 지수도 2025년 1분기와 비교해 올해 2분기 7.6% 상승했으며 통합 멤버십 앱인 U+one 앱 월간활성이용자 수(MAU)도 지난해 11월 대비 올해 8월 17.8% 증가한 609만 명을 기록했다.

류병철 LG유플러스 로열티마케팅팀장은 "뮤지컬 전관 행사와 화담숲 초청행사는 고객 만족점수가 90점을 넘을 정도로 고객 만족도가 높았다"라며 "지난 4월 5년 이상 장기고객을 대상으로 진행했고 이번에는 10년 이상 고객분들을 초청했다. 앞으로도 시즌과 고객 니즈에 맞춰 대처할 예정"이라고 설명했다.

LG유플러스는 올해 총 8회였던 장기고객 초청 행사를 내년 24회로 대폭 확대할 계획이다.

류 팀장은 "2027년도에는 '더 자주, 더 깊게, 더 특별하게'라는 키워드로 장기고객 초청 행사를 연 24회로 확대할 예정"이라며 "고객만을 대상으로 한 전관 행사와 선예매 입장 등 비금전적인 혜택을 지속적으로 제공할 계획이다. 무엇보다 혜택은 심플하고 경험을 특별할 수 있도록 할 것"이라고 설명했다.

장준영 LG유플러스 마케팅그룹장(상무)은 "고객들이 원하는 것은 단순히 더 많은 할인보다 자신을 위한 특별한 경험이라는 점을 확인할 수 있었다"라며 "앞으로도 고객의 목소리를 바탕으로 고객들이 매월 새로운 즐거움과 차별화된 경험을 만날 수 있도록 고객 혜택을 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

LG유플러스는 19일 화담숲에서 장기 고객 초청 프로그램을 진행했다. LG유플러스가 이날 출발지에서 참여 고객들을 대상으로 휴대폰 케어 서비스를 제공하고 있다. [사진= 정승원 기자]

origin@newspim.com

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이형일 "반도체 호황에 올해 성장률 3% 중반" [방콕(태국)=뉴스핌] 오종원 기자 = 반도체 호황에 힘입은 수출·설비투자 확대가 올해 한국 경제의 성장률을 3% 중반까지 끌어올릴 수 있다는 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관의 진단이 나왔다. 이 부총리는 설비투자 확대가 생산성 향상으로 이어지면서 잠재성장률도 하락 추세에서 벗어나 반등할 시점이 가까워졌다고 봤다. 19일 재경부에 따르면 이 부총리는 지난 16일(현지시간) 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 찾은 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 한국 동행기자단 간담회를 열고 이 같은 견해를 밝혔다. ◆ 수출·설비투자 호조..."잠재성장률 반등 임박" 이 부총리는 3분기 국내총생산(GDP) 공식 통계 발표를 앞두고 수출과 설비투자가 양호한 흐름을 보이고 있다는 점에 주목했다. 상반기에 이어 3분기에도 성장세가 뒷받침되면 연간 성장률이 예상보다 높아질 수 있다는 판단이다. 이 부총리는 지난 16일(현지시간) 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 찾은 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 한국 동행기자단 간담회를 진행하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.10.19 jongwon3454@newspim.com 그는 올해 성장률이 IMF 전망치인 3.3%를 웃돌 것으로 예상하면서 "남은 기간 대외적인 새로운 이벤트가 발생해 큰 영향을 주는 게 아니라면 3% 중반도 가능할 수 있겠다"고 말했다. '3% 중반'의 구체적인 범위를 묻는 추가 질문에는 3.4~3.6%를 의미한다고 설명했다. 정부는 앞서 지난 7월 발표한 '하반기 경제성장전략'에서 올해 성장률 전망치를 2.0%에서 3.0%로 상향 조정한 바 있다. 잠재성장률에 대해서도 반등 가능성을 제시했다. 반도체 수요에 비해 공급이 부족해 격차를 메우기 위한 투자가 이어지고 있으며, 이 같은 설비투자 호조가 내년에도 지속될 수 있다는 설명이다. 이 부총리는 "최근 성장세나 성장 구성을 보면 잠재성장률이 계속 하락하는 추세를 벗어나 반등할 수 있다고 생각한다"며 "그 시기가 다가오고 있고, 어찌 보면 임박했다고도 생각한다"고 밝혔다. 설비투자 확대가 시차를 두고 생산성을 높여 경제의 기초적인 성장 능력을 끌어올릴 수 있다는 취지다. 다만 구체적인 잠재성장률 수준은 외부 기관의 추계 결과를 지켜봐야 한다고 덧붙였다. 16일(현지시간) 태국 방콕 QSNCC에서 한국 동행기자단 간담회가 진행되는 모습. [사진=재정경제부] 2026.10.19 jongwon3454@newspim.com ◆ 경제전망 연 3회 검토...하반기 성장전략도 변화 예고 정부의 경제전망 발표 방식도 손질할 뜻을 밝혔다. 현재 연말과 이듬해 6월 말~7월 초에 전망을 발표하는 방식을 바꿔, 내년부터 전망 횟수를 늘리는 방안을 검토하고 있다. 이 부총리는 경제 여건이 빠르게 변하는 상황에서 연 2회 전망이 적절한지 고민하고 있다며 "내년부터는 전망을 좀 더 자주 해야겠다는 생각"이라고 말했다. 구체적으로는 연말에 다음 해 경제전망을 발표한 뒤 해당 연도에 두 차례 수정·보완해 총 세 번 제시하는 방안을 거론했다. 분기별 발표를 뜻하는 것은 아니며, 추가 전망을 언제 내놓을지는 더 검토해야 한다고 설명했다. 이에 따라 하반기 경제성장전략의 구성과 발표 방식도 달라질 수 있다. 연말에는 경제 운용 방향과 주요 정책과제를 종합적으로 제시하되, 중간 전망에서는 달라진 여건에 맞춰 보완이 필요한 분야의 대책을 마련하겠다는 구상이다. 이 부총리는 "대규모 작업을 한 번 더 하기보다는 경제전망을 좀 더 정확하게 하고, 추가적인 보완이 필요한 부분에 대응방안을 내는 쪽이 바뀐 현실에 맞는 것 같다"고 설명했다. 이어 "지금 생각이 연말까지 그대로 가면 '하반기'라는 이름의 경제성장전략은 내년에는 보기 어렵지 않을까 생각한다"고 덧붙였다. jongwon3454@newspim.com 2026-10-19 10:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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